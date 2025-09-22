Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie). Duelul cu echipa lui Ralf Rangnick se va disputa de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior”, se arată pe frf.ro.

Lisav Eissat este marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu. Fundaşul de 20 de ani de la şi-a dat acordul la începutul lunii să evolueze pentru naţionalele României şi era aşteptată convocarea lui la naţionala României U21. Jucătorul lui Maccabi Haifa e cotat la 300.000 de euro şi a adunat 6 meciuri în acest sezon, în toate competiţiile.

O altă surpriză poate fi considerată revenirea lui Ianis Hagi, cel care a fost inclus pe listă de Mircea Lucescu, chiar dacă a adunat doar 90 de minute de la semnarea contractului cu Alanyaspor.

Lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria