Cristi Chivu, anunț important despre un jucător de la Inter după 2-1 cu Sassuolo - Antena Sport

Cristi Chivu, anunț important despre un jucător de la Inter după 2-1 cu Sassuolo

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 17:56

Cristi Chivu a vorbit despre un jucător de la Inter, după 2-1 cu Sassuolo. Este vorba despre Yann Sommer, portar care nu a jucat în cadrul partidei din Serie A.

În locul acestuia, Cristi Chivu l-a titularizat pe Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani. Totuși, Cristi Chivu a dat asigurări că Sommer va rămâne prima opțiune la Inter.

Ce a spus Cristi Chivu despre Yann Sommer, după 2-1 cu Sassuolo

„Am portari buni care se ajută reciproc. Sunt mulțumit de prestația lui (n.r. Josep Martinez).

Am vrut să-i dau timp de joc și să vedem cum se integrează, ca să nu rămânem fără o soluție.

Sommer rămâne prima noastră opțiune, dar sunt fericit că amândoi primesc timp de joc și nu trebuie să așteptăm până la Coppa Italia”, a spus Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Declarația lui Cristi Chivu vine în contextul în care mai mulți fani ai celor de la Inter l-au contestat pe Sommer. Criticile au venit după meciul cu Juventus. Fanii l-au acuzat pe elvețian că a încasat goluri mult prea ușor, în cadrul derby-ului.

