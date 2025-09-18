Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax - Inter 0-2: "Nu sunt idiot". Dialog savuros cu Pandev: "Ai devenit jurnalist" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost numai un zâmbet după debutul cu victorie în grupa principală UEFA Champions League. Inter, finalista sezonului trecut, a câştigat cu 2-0 meciul de la Amsterdam, cu Ajax, echipa care l-a lansat în fotbalul mare pe fostul căpitan al echipei naţionale.
Extrem de încântat de prestaţia jucătorilor săi, Chivu a oferit un interviu pentru televziunea din Italia unde a primit chiar de la fostul său coechipier, Goran Pandev.
Cristi Chivu s-a amuzat cu Goran Pandev, după Ajax – Inter 0-2
Aflat în studioul celor de la Sky Sport Italia, Pandev l-a întrebat pe Chivu: “Salut, Cristian! Voiai să foloseşti direct sistemul 3-5-2 sau voiai să încerci altceva? Şi eşti fericit cu perioada de mercato pe care ai avut-o?”, a fost întrebarea fostului jucător macedonean.
În momentul în care Pandev a pus întrebarea, Chivu s-a amuzat şi a spus: “Chiar ai devenit jurnalist”. Antrenorul român a continuat apoi şi a declarat că a vrut să joace de la început 3-5-2 şi l-a citat pe Jose Mourinho:
“Am vrut să păstrez sistemul 3-5-2 pentru că nu am vrut să îmi asum riscuri, voi spune asta răspicat. Echipa ştie cum să facă anumite lucruri şi a trebuit doar să schimbăm câteva lucruri şi să ne recâştigăm încrederea, ceea ce e foarte important.
Cineva a spus-o înaintea mea, nu sunt idiot. Merg mai departe pe calea mea, cu convingerile mele şi nu voi crea probleme unei echipe care este deja puternice”, a spus Cristi Chivu, la Sky Sport Italia.
Potrivit italienilor de la Corriere dello Sport, Chivu l-a citat pe Jose Mourinho, cel care i-a răspuns unui jurnalist italian, în momentul în care a fost prezentat la echipă, că nu este un idiot. Portughezul este foarte aproape să o preia pe Benfica.
Inter revine la Milano pentru meciul cu Sassuolo, după care va merge pe terenul lui Cagliari. Următorul meci din Champions League, programat pe 30 septembrie, va fi pe teren propriu, atunci când va primi vizita cehilor de la Slavia Praga.
