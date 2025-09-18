Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax - Inter 0-2: "Nu sunt idiot". Dialog savuros cu Pandev: "Ai devenit jurnalist" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost numai un zâmbet după debutul cu victorie în grupa principală UEFA Champions League. Inter, finalista sezonului trecut, a câştigat cu 2-0 meciul de la Amsterdam, cu Ajax, echipa care l-a lansat în fotbalul mare pe fostul căpitan al echipei naţionale.

Extrem de încântat de prestaţia jucătorilor săi, Chivu a oferit un interviu pentru televziunea din Italia unde a primit chiar de la fostul său coechipier, Goran Pandev.

Cristi Chivu s-a amuzat cu Goran Pandev, după Ajax – Inter 0-2

Aflat în studioul celor de la Sky Sport Italia, Pandev l-a întrebat pe Chivu: “Salut, Cristian! Voiai să foloseşti direct sistemul 3-5-2 sau voiai să încerci altceva? Şi eşti fericit cu perioada de mercato pe care ai avut-o?”, a fost întrebarea fostului jucător macedonean.

În momentul în care Pandev a pus întrebarea, Chivu s-a amuzat şi a spus: “Chiar ai devenit jurnalist”. Antrenorul român a continuat apoi şi a declarat că a vrut să joace de la început 3-5-2 şi l-a citat pe Jose Mourinho:

“Am vrut să păstrez sistemul 3-5-2 pentru că nu am vrut să îmi asum riscuri, voi spune asta răspicat. Echipa ştie cum să facă anumite lucruri şi a trebuit doar să schimbăm câteva lucruri şi să ne recâştigăm încrederea, ceea ce e foarte important.