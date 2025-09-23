FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil - Antena Sport

Închide meniul
FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil

Publicat: 23 septembrie 2025, 12:49

Edi Iordănescu, pe banca Legiei Varşovia - Profimedia Images

FRF nu renunță la Edi Iordănescu! După ce chiar directorul sportiv al celor de la Legia Varșovia a recunoscut interesul celor de la echipa națională pentru antrenorul lor, as.ro a reușit să afle detalii despre posibilitatea ca Iordănescu să revină pe banca primei reprezentative.

Așa cum Antena Sport a anunțat, șefii Federației au dorit să-l readucă pe banca tehnică pe fostul selecționer, asta după rezultatele dezamăgitoare înregistrate de Mircea Lucescu în grupa de calificare pentru Cupa Mondială din America, care va fi in direct, anul viitor, în Universul Antena.

FRF nu renunță la Edi Iordănescu

La dorința jucătorilor, FRF ar fi dorit să-l readucă pe Edi Iordănescu, considerând că este singurul care ar putea să-i trezească pe Stanciu și compania. Clauza de 400.000 de euro este cea care a stat in cale revenirii fostului selecționer.

Șefii Federației ar fi putut profita însă de faptul că Iordănescu era nemulțumit că cei de la Legia nu s-au ținut de cuvânt și nu au transferat jucătorii doriți. Iordănescu chiar a amenințat cu plecarea, iar atunci conducerea echipei din Varșovia i-a transferat fotbaliștii solicitați.

Edi Iordănescu, prima opțiune pentru FRF

Din informațiile as.ro, Iordănescu rămâne in continuare prima opțiune pentru banca României. Șefii Federației sunt conștienți că, cel tarziu în vara anului viitor, vor trebui să găsească înlocuitor pentru Mircea Lucescu, ținând cont de rezultatele slabe pe care naționala le-a înregistrat, până acum, în această campanie de calificare, dar și de vârsta înaintată pe care o are actualul selecționer.

Edi Iordănescu ar putea accepta, în vara anului viitor, să revină la echipa națională. Chiar dacă are doi ani de contract cu Legia, acesta va pleca de la echipa din Varșovia la sfârșitul sezonului, asta dacă nu va reuși să câștige titlul. Legia nu a mai luat campionatul în Polonia de patru ani, iar Iordănescu a acceptat să preia echipa refuzând sume consistente din Zona Golfului.

