Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: "Să nu regrete!" - Antena Sport

Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!”

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 17:06

Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: Să nu regrete!

Mircea Lucescu a reacționat după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională. Selecționerul a vorbit despre subiect și a spus că jucătorul și-ar putea regreta decizia.

Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă pe 22 septembrie, printr-o scrisoare. În total, jucătorul a adunat 23 de meciuri „sub tricolor”, în care a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Ce a spus Mircea Lucescu după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională

“Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă.

(n.r. Ați discutat cu el?) Nu, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte.

(n.r. Sunteți dezamăgit?) Nu acest lucru are importanță. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete”, a spus Mircea Lucescu, citat de golazo.ro.

