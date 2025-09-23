"Nu ai cum să te retragi de la naţională". Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată - Antena Sport

Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia de a se retrage de la echipa naţională. Fostul selecţioner a dclarat că mijlocaşul nu ar fi trebuit să ia o astfel de hotărâre.

“Piţi” este de părere că un jucător nu ar trebui să ia o astfel de decizie, de a se retrage de la naţională. Acesta consideră totuşi să Mitriţă a fost nemulţumit pentru faptul că a jucat doar 17 minute în ultimele două partide ale României, cu Canada şi Cipru.

Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru retragerea de la naţională

“Și eu sunt de părere că nu ai cum să te retragi de la echipa națională. Indiferent de ce a fost, ce s-a întâmplat, nu trebuie să iei o astfel de decizie. Eu cred că în cel mai scurt timp se va căi că a făcut acest lucru. Probabil, el a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc. Cred că acesta a fost principalul motiv pentru care s-a retras.

Încă o dată, din punctul meu de vedere, Mitriță nu trebuia să se retragă. Este unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală, însă fiecare antrenor are strategia și alegerile sale. Nici Mircea Lucescu nu trebuie pus la zid. El răspunde de rezultate și știe pe cine trebuie să folosească. Cred că Mitrița merita, totuși, mai mult, dacă ar fi să ținem cont de cum s-a descurcat în România, iar acum în China.

Eu nu prea convocam jucători din zone cu alt fus orar. Mai ales că meciurile se derulau la scurt timp. Este o problemă, dar trebuie să ne gândim la naționale precum Brazilia, Argentina, care au aproape toți jucătorii din Europa. Există în ziua de astăzi metode prin care organismul uman se reface rapid. Sincer, chiar îmi pare rău pentru Mitriță. Îmi plăcea de el ca jucător, dar asta e viața. Naționala merge înainte“, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.