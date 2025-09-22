Sorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 16:26

Sorin Cârțu a reacționat, după ce Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Oficialul de la Universitatea Craiova știe care este motivul din spatele acestei decizii.

În decursul zilei de 22 septembrie, Alexandru Mitriță a anunțat, prin intermediul unei scrisori, că nu va mai accepta nicio convocare la echipa națională a României. Mesajul a venit după ce Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie.

Sorin Cârțu a reacționat după ce Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională

Mitriță s-a aflat pe lista respectivă, însă acesta a refuzat să mai îmbrace tricoul primei reprezentative.

În opinia lui Sorin Cârțu, Alexandru Mitriță a luat această decizie din cauza distanței. Oficialul de la Universitatea Craiova a transmis că jucătorul și-a luat familia în China și că prezența la acțiunile primei reprezentative ar fi dificilă pentru jucătorul transferat, în această vară, la Zhejiang.

“Eu consider că e vorba de distanță. Omul a pus în balanță ce înseamnă decizia asta și efortul pe care trebuie să îl facă. Nu e ușor să vii până în România, și-a luat și familia acolo. Ce fac? Pleacă la convocări și lasă copii acolo? E dificil”, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Alexandru Mitriță a adunat 23 de selecții la echipa națională a României. Acesta a debutat într-un meci amical cu Israel, din mandatul lui Cosmin Contra, încheiat cu victoria tricolorilor, scor 2-1. În cadrul acelui duel, jucătorul a oferit și o pasă decisivă.

În total, Mitriță a reușit 4 goluri și 2 pase decisive în tricoul primei reprezentative. În momentul de față este cotat la suma de 4 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

