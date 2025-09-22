Sorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională - Antena Sport

Sorin Cârțu a reacționat, după ce Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Oficialul de la Universitatea Craiova știe care este motivul din spatele acestei decizii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În decursul zilei de 22 septembrie, Alexandru Mitriță a anunțat, prin intermediul unei scrisori, că nu va mai accepta nicio convocare la echipa națională a României. Mesajul a venit după ce Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie.

Sorin Cârțu a reacționat după ce Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională

Mitriță s-a aflat pe lista respectivă, însă acesta a refuzat să mai îmbrace tricoul primei reprezentative.

În opinia lui Sorin Cârțu, Alexandru Mitriță a luat această decizie din cauza distanței. Oficialul de la Universitatea Craiova a transmis că jucătorul și-a luat familia în China și că prezența la acțiunile primei reprezentative ar fi dificilă pentru jucătorul transferat, în această vară, la Zhejiang.

“Eu consider că e vorba de distanță. Omul a pus în balanță ce înseamnă decizia asta și efortul pe care trebuie să îl facă. Nu e ușor să vii până în România, și-a luat și familia acolo. Ce fac? Pleacă la convocări și lasă copii acolo? E dificil”, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru AntenaSport.