Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: "Mi-a plăcut. Se distra pe teren" - Antena Sport

Gigi Becali a remarcat un jucător din Liga 1. Patronul de la FCSB a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Kevin Ciubotaru, fundaşul stânga de 21 de ani al celor de la Hermannstadt.

Tânărul jucător este cotat la 75.000 de euro şi a avut o evoluţie solidă în duelul câştigat de Hermannstadt cu Rapid, scor 2-1, în etapa a zecea a Ligii 1.

Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat

Marius Şumudică a fost cel care l-a adus în discuţie pe Kevin Ciubotaru, iar Gigi Becali a reacţionat imediat. Patronul campioanei a recunoscut că a pus deja ochii pe fundaşul stânga, însă a subliniat că-i va fi greu să-l transfere de la Hermannstadt.

“(N.r. Despre Kevin Ciubotaru) Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei, dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani.

Mi-a plăcut siguranţa lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.