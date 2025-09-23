Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: "Mi-a plăcut. Se distra pe teren" - Antena Sport

Gigi Becali a remarcat un jucător din Liga 1. Patronul de la FCSB a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Kevin Ciubotaru, fundaşul stânga de 21 de ani al celor de la Hermannstadt.
Tânărul jucător este cotat la 75.000 de euro şi a avut o evoluţie solidă în duelul câştigat de Hermannstadt cu Rapid, scor 2-1, în etapa a zecea a Ligii 1.
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat
Marius Şumudică a fost cel care l-a adus în discuţie pe Kevin Ciubotaru, iar Gigi Becali a reacţionat imediat. Patronul campioanei a recunoscut că a pus deja ochii pe fundaşul stânga, însă a subliniat că-i va fi greu să-l transfere de la Hermannstadt.
“(N.r. Despre Kevin Ciubotaru) Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei, dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani.
Mi-a plăcut siguranţa lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Kevin Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028, iar în cazul unui transfer la FCSB, ar rezolva problema jucătorului U21 de la campioană. Ionuţ Cercel, Mihai Toma şi Alexandru Stoian sunt cei care au îndeplinit această regulă la formaţia roş-albastră, în acest sezon.
Kevin Ciubotaru a fost transferat de Hermannstadt de la formaţia a doua a celor de la Rangers, în 2023. El a fost împrumutat la Unirea Ungheni sezonul trecut şi a revenit sub comanda lui Marius Măldărăşanu în vară, ratând un singur meci din Liga 1.
