Faza care nu s-a văzut la Como – Inter. Chivu a „explodat” pe bancă, Fabregas a sărit și el: „Calmează-te”

Duelul de margine la Como – Inter Milano a fost aproape la fel de interesant ca cel de pe teren, acolo unde liderul din Serie A s-a impus cu 4-3. Cesc Fabregas și Cristi Chivu, doi dintre cei mai promițători tineri antrenori din Serie A, au avut și un mic conflict pe parcursul meciului.

Într-un clip dezvăluit după partidă, Chivu a sărit „ca ars” după o fază la centrul terenului la care a fost nemulțumit de decizia arbitrului. Fabregas nu s-a putut abține și i-a răspuns pe loc antrenorului român: „Calmează-te, sunteți Inter Milano, calmează-te” a transmis Fabregas care și gesticula: arăta că Inter este la un nivel la care nu ar trebui să stea să facă reproșuri arbitrului.

Urmează un nou duel

Victoria cu 4-3 a lui Inter pe terenul lui Como nu este ultimul duel pe care îl vor avea Fabregas și Chivu. Cele două echipe se întâlnesc în returul semifinalei Coppa Italia, pe terenul lui Como, după 0-0 în tur la Milano. Acel meci a generat și un moment amuzant în timpul unei discuții live după partida de aseară.

Intervievat de către un jurnalist de la DAZN, Fabregas a fost întrebat despre una dintre ideile sale tactice, de a-l folosi pe Sergi Roberto pentru a-l scoate din calcul pe Zielinski, ceea ce l-ar expune pe Baston. Răspunsul lui Fabregas la întrebare: „Nu o să-ți spun! Avem din nou meci în 10 zile și mereu trebuie să pregătim diferite lucruri” a fost replica fostului jucător de la Arsenal, Barcelona sau Chelsea.