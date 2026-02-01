Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos - Antena Sport

Conducerea celor de la Pisa, echipa din Serie A unde evoluează și Marius Marin, a decis să îl demită din funcție pe antrenorul Alberto Gilardino după cel mai recent eșec al toscanilor. Fostul atacant, care a fost coleg cu Adrian Mutu la Fiorentina, a înregistrat doar două victorii în 25 de meciuri de când a preluat echipa.
Pisa a suferit un nou eșec în Serie A, de această dată fiind învinsă de către Sassuolo cu scorul de 3-1. După ce nou-promovata a ajuns la 11 eșecuri în această stagiune, conducerea clubului a decis să îl demită pe antrenorul Alberto Gilardino, cel care venise în vară după ce formația a ajuns în primul eșalon.
Alberto Gilardino, demis de Pisa
Anunțul legat de fostul mare atacant italian a fost făcut de jurnalistul Gianluca Di Marzio. Oficialii clubului au vorbit deja cu Gilardino după eșecul cu Sassuolo și l-au înștiințat de decizie, iar în momentul de față tot ce urmează este anunțul oficial în acest sens.
Pisa a început deja să caute înlocuitori care să salveze echipa de la retrogradare, iar pe lista ei au apărut nume precum Marco Giampaolo sau Roberto D’Aversa. În acest moment, toscanii sunt penultimii în clasament, cu 14 puncte adunate după 19 etape, la patru puncte distanță de ieșirea din “zona roșie”.
.@PisaSC, esonerato Gilardino: decisione comunicata all’allenatore, manca solo l’ufficialità @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026
De când a fost adus la Pisa, Gilardino a pregătit echipa în 25 de meciuri și a avut un bilanț de doar două victorii, 11 remize și 12 înfrângeri. Un succes a venit în primul tur din Cupa Italiei, iar celălalt într-un meci din campionat contra lui Cremonese.
În cariera sa de jucător, Gilardino a fost un jucător de top, având în palmares Cupa Mondială din 2006 sau Liga Campionilor alături de AC Milan. Între 2008 și 2012, a evoluat pentru Fiorentina, unde a fost coleg cu Adrian Mutu, cei doi formând un cuplu letal în ofensivă.
