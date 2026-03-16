Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse are Chivu să câștige titlul cu Inter după ultimele rezultate din Serie A

Statisticienii de la OPTA au recalculat șansele la Scudetto după rezultatele înregistrate în cea mai recentă etapă disputată în Serie A, cea cu numărul 29. Deși s-a încurcat cu Atalanta și a obținut un singur punct, Interul lui Chivu are o probabilitate mai mare decât acum o rundă să pună mâna pe titlu, prin prisma eșecului suferit de AC Milan în derby-ul cu Lazio de duminică seara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter și AC Milan erau despărțite de șapte puncte înainte de startul etapei cu numărul 29 din Serie A, după ce “rossonerii” s-au impus în Derby della Madonnina. După ce formația lui Chivu s-a încurcat cu Atalanta la capătul unui meci extrem de tensionat, rivala din oraș ar fi avut șansa să se apropie la doar cinci puncte, însă a “dat cu piciorul” acestei oportunități.

Inter, 94% șanse să pună mâna pe titlul din Italia

În meciul disputat duminică seara, echipa lui Massimiliano Allegri a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 grație reușitei din prima repriză a danezului Gustav Isaksen. Astfel, AC Milan nu doar că a ratat șansa să se apropie de Inter, ci a ajuns să se îndepărteze de rivala sa, ținând cont că jucătorii lui Chivu au scos un egal.

Date fiind ultimele rezultate, statisticienii de la OPTA au recalculat probabilitățile privind cine ar putea să câștige titlul din Serie A, iar Inter are acum un procentaj de 94%. Înainte de etapa a 29-a, “nerazzurrii” aveau 81%.

De cealaltă parte, AC Milan are 5% șanse, iar campioana en-titre Napoli are doar 1%. În acest moment, cu nouă etape înainte de final, Inter e la opt puncte de rivala din oraș și la nouă de trupa de lângă Vezuviu.