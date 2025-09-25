Genoa - Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români - Antena Sport

Genoa a învins-o cu 3-1 pe Empoli în turul 2 al Cupei Italiei. Formaţia patronată de Dan Şucu s-a calificat în optimile Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Atalanta.
Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a evoluat 84 de minute în meciul Genoa – Empoli 3-1, fiind înlocuit de Vieira cu Seydou Fini. La Empoli, Rareş Ilie a rămas pe teren tot meciul.
Genoa – Empoli 3-1. Formaţia patronată de Dan Şucu s-a calificat în optimile Cupei Italiei
Flashscore.ro l-a notat pe Nicolae Stanciu cu 7.4 pentru evoluţia lui din meciul cu Empoli. Rareş Ilie a primit o notă mai mică din partea Flashscore.ro, 6.1.
Empoli a deschis scorul, în minutul 12, prin Saporiti, dar Genoa a egalat rapid. Danezul cotat la 20 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Morten Frendrup, a înscris în minutul 15.
Marcandalli (min. 56) şi Ekhator (min. 83) au mai înscris pentru formaţia antrenată de Patrick Vieira.
Ekhator, care l-a înlocuit pe Colombo în minutul 60, a marcat din pasa lui Morten Thorsby, preferatul lui Dan Şucu.
“Thorsby este un jucător care are spiritul clubului Genoa. Nu renunță niciodată și este precum o bicicletă, mereu în mișcare. Mă simt mai încrezător când îl văd pe teren”, declara Dan Şucu despre favoritul său, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.
- Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: “Asta e important”
- Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”
- Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
- Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter: “Totul e din memorie”
- Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei