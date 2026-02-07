Genoa - Napoli 2-3. Înfrângere dramatică pentru echipa patronată de Dan Şucu - Antena Sport

Jucătorii de la Napoli, după golul marcat de Hojlund / Profimedia

Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, a pierdut sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 2-3, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 24-a din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Genoa a încasat golul al treilea în al cincilea minut al prelungirilor, atunci când Rasmus Hojlund a transformat o lovitură de la 11 metri. Echipa lui Dan Şucu a suferit astfel a doua înfrângere la rând, după seria de cinci meciuri la rând fără înfrângere.

Genoa – Napoli 2-3. Înfrângere dramatică pentru echipa patronată de Dan Şucu

Genovezii au deschis scorul pe Stadio Luigi Ferraris încă din minutul 3, dintr-un penalti transformat de Ruslan Malinovsky. Campionii en titre au revenit în decurs de numai 120 de secunde, prin golurile reuşite de Rasmus Hojlund şi McTominay, în minutele 20, respectiv 21, intrând astfel în avantaj la pauză.

Lorenzo Colombo a adus egalarea, în minutul 57, însă pe final de meci, arbitrul Davide Massa a acordat penalty pentru oaspeţi şi Rasmus Hojlund a transformat, în al cincilea minut al prelungirilor. Napoli s-a impus in extremis cu 3-2 şi a ajuns la 49 de puncte, ocupând locul al treilea în ierarhia din Serie A. Genoa este pe locul 14, cu 23 de puncte.