Hakan Calhanoglu, gata să revină pe teren la Inter înainte de Turcia – România. Decizia lui Cristi Chivu

Hakan Calhanoglu şi Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter

Hakan Calhanoglu (32 de ani) a fost convocat de Vicenzo Montella pentru barajul Turcia – România, de calificare la World Cup 2026. Semifinala play-off-ului se va disputa joi, de la ora 19:00, la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul turc e gata să revină pe teren la Inter, chiar înaintea disputării barajului cu România. Calhanoglu a fost accidentat și a ratat ultimele două meciuri ale trupei lui Cristi Chivu.

Hakan Calhanoglu, gata să revină pe teren la Inter înainte de Turcia – România

Hakan Calhanoglu nu a fost utilizat de antrenorul român în duelurile cu Atalanta și AC Milan, din campionat. El a evoluat ultima dată pe 3 martie, în meciul cu Como din Cupa Italiei.

De altfel, de la jumătatea lunii ianuarie, Hakan Calhanoglu a fost măcinat de probleme medicale, motiv pentru care a bifat în total doar trei meciuri la Inter, într-unul fiind titular.

La meciul cu Fiorentina din etapa a 30-a din Serie A, Cristi Chivu ia în calcul să-l titularizeze pe Hakan Calhanoglu, notează tuttomercatoweb.com. Turcul s-a refăcut complet și va putea evolua în partida care se va disputa duminică, de la ora 21:45.