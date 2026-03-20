Hakan Calhanoglu, gata să revină pe teren la Inter înainte de Turcia – România. Decizia lui Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 17:09

Comentarii
Hakan Calhanoglu şi Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Hakan Calhanoglu (32 de ani) a fost convocat de Vicenzo Montella pentru barajul Turcia – România, de calificare la World Cup 2026. Semifinala play-off-ului se va disputa joi, de la ora 19:00, la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul turc e gata să revină pe teren la Inter, chiar înaintea disputării barajului cu România. Calhanoglu a fost accidentat și a ratat ultimele două meciuri ale trupei lui Cristi Chivu.

Hakan Calhanoglu nu a fost utilizat de antrenorul român în duelurile cu Atalanta și AC Milan, din campionat. El a evoluat ultima dată pe 3 martie, în meciul cu Como din Cupa Italiei.

De altfel, de la jumătatea lunii ianuarie, Hakan Calhanoglu a fost măcinat de probleme medicale, motiv pentru care a bifat în total doar trei meciuri la Inter, într-unul fiind titular.

La meciul cu Fiorentina din etapa a 30-a din Serie A, Cristi Chivu ia în calcul să-l titularizeze pe Hakan Calhanoglu, notează tuttomercatoweb.com. Turcul s-a refăcut complet și va putea evolua în partida care se va disputa duminică, de la ora 21:45.

Reclamă
Reclamă

Hakan Calhanoglu, cotat la suma de 22 de milioane de euro, evoluează la Inter din 2021. În acest sezon, internaționalul turc a bifat 25 de meciuri sub comanda lui Cristi Chivu, reușind să marcheze nouă goluri și să ofere patru pase decisive.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Lotul lui Vincenzo Montella cuprinde 30 de jucători, dintre care doar 23 vor rămâne pe foaia oficială de joc. Din lot nu lipsesc cei mai importanţi fotbalişti, Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.

  • Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • Mijlocaşi: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • Atacanţi: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
