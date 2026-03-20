Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Turcii au anunţat lotul pentru barajul cu România! Nu lipsesc starurile Arda Guler şi Kenan Yildiz

Turcii au anunţat lotul pentru barajul cu România! Nu lipsesc starurile Arda Guler şi Kenan Yildiz

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 13:53

Comentarii
Vincenzo Montella - Profimedia Images

Turcia a anunţat lotul pentru meciul de baraj cu România, ce se va disputa la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00.

Lotul lui Vincenzo Montella cuprinde 30 de jucători, dintre care doar 23 vor rămâne pe foaia oficială de joc. Din lot nu lipsesc cei mai importanţi fotbalişti, Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

  • Portari: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
  • Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,
  • Mijlocaşi: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir,
  • Atacanţi: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

Programul României înainte de meciul cu Turcia

FRF a publicat programul României înaintea barajului cu Turcia. Naţionala se pregăteşte de semifinala “de foc” a barajului pentru calificarea la World Cup 2026, meciul de la Istanbul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu a cerut ca meciurile din a doua etapă de play-off să se dispute începând cu ziua de joi, pentru a avea cât mai repede jucătorii care vor fi convocaţi sub comanda sa.

Tricolorii” se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia. Miercuri, naţionala lui Mircea Lucescu va pleca spre Istanbul, cu o zi înaintea meciului cu Turcia.

România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. O parte dintre “tricolorii” care au mari şanse să fie convocaţi, anume Andrei Raţiu, Ionuţ Radu, Dennis Man sau Răzvan Marin, vor sosi în cantonament luni, dat fiind faptul că au meciuri duminică, la echipele de club.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
