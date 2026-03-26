Plecare de la Inter la finalul sezonului! Cristi Chivu rămâne fără un jucător important

Cristi Chivu luptă cu șanse reale pentru câștigarea a două trofee la primul său sezon pe banca celor de la Inter, însă lotul grupării din Serie A va suferi modificări la finalul acestei stagiuni.

Francesco Acerbi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Interului din ultimii ani, va pleca de pe ”Meazza” după terminarea acestui sezon, când contractul său va expira.

Este al patrulea sezon în care Francesco Acerbi evoluează în tricoul celor de la Inter, însă povestea fotbalistului italian pe ”Meazza” va ajunge la sfârșit imediat după terminarea actualei stagiuni.

Contractul lui Acerbi expiră în iunie anul acesta, iar presa din Italia precizează că acesta nu va beneficia de o prelungire, fiind tentat să dea curs ofertelor venite din Arabia Saudită.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Francesco Acerbi

143 de meciuri a jucat acesta pentru Inter

4 trofee a câștigat alături de Inter

🚨 Francesco Acerbi is ready to leave Inter at the end of the season. His contract expires in June and it won’t be extended.

— INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) March 25, 2026