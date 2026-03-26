Plecare de la Inter la finalul sezonului! Cristi Chivu rămâne fără un jucător important

Daniel Işvanca Publicat: 26 martie 2026, 19:18

Comentarii
Cristi Chivu / Profimedia

Cristi Chivu luptă cu șanse reale pentru câștigarea a două trofee la primul său sezon pe banca celor de la Inter, însă lotul grupării din Serie A va suferi modificări la finalul acestei stagiuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francesco Acerbi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Interului din ultimii ani, va pleca de pe ”Meazza” după terminarea acestui sezon, când contractul său va expira.

Francesco Acerbi pleacă de la Inter

Este al patrulea sezon în care Francesco Acerbi evoluează în tricoul celor de la Inter, însă povestea fotbalistului italian pe ”Meazza” va ajunge la sfârșit imediat după terminarea actualei stagiuni.

Contractul lui Acerbi expiră în iunie anul acesta, iar presa din Italia precizează că acesta nu va beneficia de o prelungire, fiind tentat să dea curs ofertelor venite din Arabia Saudită.

  • 2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Francesco Acerbi
  • 143 de meciuri a jucat acesta pentru Inter
  • 4 trofee a câștigat alături de Inter

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Incredibil! Ce a apărut pe banner-ul afișat în spatele porții lui Ionuț Radu chiar înainte ca Turcia să deschidă scorul în meciul cu România
Fanatik.ro
21:02

20:51

20:50

20:47

20:44

20:27

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
