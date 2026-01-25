Juventus - Napoli 3-0. "Bătrâna Doamnă" a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Jonathan David se bucură după un gol marcat cu Napoli / Profimedia Images

Echipa italiană Juventus Torino s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, campioana de anul trecut, Napoli, în etapa a 22-a din Serie A.

Jonathan David a deschis scorul în minutul 22, aducându-i pe torinezi în avantaj, air acesta a fost şi scorul primei reprize. Gazdele şi-au securizat victoria în minutele 77 şi 86, când au marcat Kenan Yildiz şi Kostic.

Juventus – Napoli 3-0 şi cele două formaţii sunt vecine în clasament. Napoli e a treia, cu 43 de puncte, iar Juventus este pe 4, cu 42 de puncte. Rezultatul e unul bun pentru Interul lui Cristi Chivu, care e pe locul 1, cu 52 de puncte. AC Milan, echipa aflată pe 2, joacă de la 21:45 cu AS Roma. Înaintea meciului cu Roma, Milan avea 46 de puncte.