Lovitură de proporții pentru Cristi Chivu! S-a accidentat iar Lautaro și ratează meciul cu revelația din Serie A

Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea titlului cu Inter în Serie A, la primul sezon pe banca formației alături de care a câștigat cele mai importante trofee din cariera de jucător.
Duminică, gruparea pregătită de tehnicianul român se va deplasa pe terenul celor de la Como, iar acolo, acesta nu se va putea baza pe cel mai important jucător al său.
Lautaro Martinez, OUT pentru Como – Inter
Inter va juca pe terenul celor de la Como, în etapa cu numărul 32 din Serie A, iar meciul se anunță unul dificil pentru formația antrenată de Cristi Chivu.
Gruparea pregătită de Cesc Fabregas are un parcurs de senzație în acest sezon, fiind în luptă pentru clasarea pe un loc de UEFA Champions League.
La acest duel, tehnicianul român nu se va putea baza pe Lautaro Martinez, care a acuzat iarăși dureri la gamba piciorului stâng, deși abia revenise pe gazon, anunță Sky Sport.
Starea medicală a atacantului argentinian va fi iarăși analizată de către cei din staff-ul medical peste câteva zile, pentru a verifica exact cum evoluează procesul de recuperare.
ULTIM'ORA INTER#Lautaro Martinez indisponibile contro il Como
Lieve risentimento al soleo sinistro, stop di almeno 15 giorni#SkySport #Inter #Lautaro #SerieA
— skysport (@SkySport) April 10, 2026
- Cristi Chivu a numit principala provocare întâmpinată la Inter: “Aş fi putut să port o mască”
- Cristi Chivu, gata să dea lovitura! Italienii nu au dubii: „Niciodată nu s-a mai întâmplat”
- Cristi Chivu face revoluție la Inter! Marea schimbare pregătită odată cu prelungirea contractului său
- Cristi Chivu, cu o mână pe titlu! Singurul precedent care o ține în gardă pe Inter în lupta pentru Scudetto
- Veste uriaşă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce se întâmplă cu Hakan Calhanoglu