Lovitură de proporții pentru Cristi Chivu! S-a accidentat iar Lautaro și ratează meciul cu revelația din Serie A

Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea titlului cu Inter în Serie A, la primul sezon pe banca formației alături de care a câștigat cele mai importante trofee din cariera de jucător.

Duminică, gruparea pregătită de tehnicianul român se va deplasa pe terenul celor de la Como, iar acolo, acesta nu se va putea baza pe cel mai important jucător al său.

Lautaro Martinez, OUT pentru Como – Inter

Inter va juca pe terenul celor de la Como, în etapa cu numărul 32 din Serie A, iar meciul se anunță unul dificil pentru formația antrenată de Cristi Chivu.

Gruparea pregătită de Cesc Fabregas are un parcurs de senzație în acest sezon, fiind în luptă pentru clasarea pe un loc de UEFA Champions League.

La acest duel, tehnicianul român nu se va putea baza pe Lautaro Martinez, care a acuzat iarăși dureri la gamba piciorului stâng, deși abia revenise pe gazon, anunță Sky Sport.