Lovitură grea pentru Lazio înaintea finalei cu Inter! Chivu rămâne fără rival

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 16:28

Lovitură grea pentru Lazio înaintea finalei cu Inter! Chivu rămâne fără rival

Lazio s-a calificat în finala Cupei Italiei după victoria în fața lui Atalanta de la Bergamo, însă a rămas fără Maurizio Sarri! Antrenorul va fi suspendat și nu se va afla pe bancă la marea finală, contra Interului, de pe 13 mai.

Lazio a trecut de Atalanta la penalty-uri după foarte multe ratări: a fost 2-1 pentru Lazio după ce 4 jucători de la Atalanta au ratat unul după celălalt.

Sarri ratează finala

Maurizio Sarri nu va putea sta pe bancă la finala Coppa Italia din cauza unei suspendări. La partida cu Atalanta, Sarri a primit cartonaș galben după o ceartă izbucnită între oamenii de pe cele două bănci de rezerve în repriza secundă.

Sarri mai avea un cartonaș galben în competiție, astfel că suspendarea a fost activată. Și păstrată ulterior de Comisie. Astfel, Cristi Chivu va avea un avantaj în finală prin absența adversarului său.

Maurizio Sarri nu a câștigat niciodată în carieră Coppa Italia. Ar fi și primul trofeu câștigat cu Lazio. Echipa din capitala Italiei are însă 7 trofee în palmares, ultimul în sezonul 2018/2019.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
16:27

Mehmet Topal i-a pus gând rău FCSB-ului: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”
16:11

Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci
15:49

Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia
15:34

Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal. Ce se întâmplă cu participarea la Campionatul Mondial 2026
15:17

“Preţul corect” pentru Lorenzo Biliboc: 2,5 milioane de euro. Giovanni Becali, detalii despre transfer
14:53

Încă un contestatar la Gică Hagi: “Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”