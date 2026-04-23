Lovitură grea pentru Lazio înaintea finalei cu Inter! Chivu rămâne fără rival

Lazio s-a calificat în finala Cupei Italiei după victoria în fața lui Atalanta de la Bergamo, însă a rămas fără Maurizio Sarri! Antrenorul va fi suspendat și nu se va afla pe bancă la marea finală, contra Interului, de pe 13 mai.

Lazio a trecut de Atalanta la penalty-uri după foarte multe ratări: a fost 2-1 pentru Lazio după ce 4 jucători de la Atalanta au ratat unul după celălalt.

Sarri ratează finala

Maurizio Sarri nu va putea sta pe bancă la finala Coppa Italia din cauza unei suspendări. La partida cu Atalanta, Sarri a primit cartonaș galben după o ceartă izbucnită între oamenii de pe cele două bănci de rezerve în repriza secundă.

Sarri mai avea un cartonaș galben în competiție, astfel că suspendarea a fost activată. Și păstrată ulterior de Comisie. Astfel, Cristi Chivu va avea un avantaj în finală prin absența adversarului său.

Maurizio Sarri nu a câștigat niciodată în carieră Coppa Italia. Ar fi și primul trofeu câștigat cu Lazio. Echipa din capitala Italiei are însă 7 trofee în palmares, ultimul în sezonul 2018/2019.