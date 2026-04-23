Scandalul prostituției din Serie A trece la următorul nivel. Lista: starul lui Chivu, Hakimi sau Coutinho

Serie A a fost zguduită de un imens scandal de prostituție în care au fost implicați mulți jucători de fotbal, dar și un pilot de Serie A. Gazzetta dello Sport a publicat investigația cu privire la o companie care organiza evenimente ilegale la care aducea vedete și le punea la dispoziție escorte de lux.

Investigația este în toi, însă anchetatorii au arestat 4 persoane și au confiscat 1,2 milioane de euro.

Ce jucători au fost implicați

În cadrul investigației au fost obținute și mai multe înregstrări audio de către Guardia di Finanza, cei care au monitorizat luni întregi compania din spatele afacerii ilegale. Una dintre înregistrări menționează un pilot de Formula 1 care a participat la un astfel de eveniment și dorea să plătească pentru o escortă. Numele pilotului nu a fost dezvăluit.

Însă au fost anunțate mai multe nume de jucători de fotbal care au participat de către jurnaliștii de la Il Giornale. Lista include staruri precum Alessandro Bastoni, Milan Skriniar sau Yan Bisseck, Achraf Hakimi, când evolua în Serie A, tot la Inter, Rafael Leao de la AC Milan, Dean Huijsen de la Real Madrid, foștii jucători de la Liverpool, Philippe Coutinho și Arthur, Olivier Giroud și Dusan Vlahovic. De asemenea, este menționat fiul lui Paolo Maldini, Daniel.

Un alt lucru menționat de presă: jucătorii de fotbal foloseau des la astfel de petreceri gaz ilariant. Totuși, jucătorii care au fost prezenți la astfel de evenimente nu se află sub investigație deoarece participarea nu este ilegală conform legii din Italia. Însă procurorii încearcă să determine care sunt jucătorii care au plătit pentru sex.