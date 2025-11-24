Allegri, verdict categoric despre lupta la titlu, după ce l-a învins pe Cristi Chivu! Anunţul făcut după Inter - AC Milan 0-1 - Antena Sport

Massimiliano Allegri a vorbit despre lupta la titlu din Serie A, după ce AC Milan a câştigat cu 1-0 “Derby della Madonnina” în faţa lui Inter, echipa lui Cristi Chivu. În ciuda faptului că Inter a avut mai multe ocazii, printre care o bară a lui Acerbi şi un penalty ratat de Calhanoglu, AC Milan a obţinut cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Christian Pulisic a marcat în minutul 54 unicul gol al partidei, iar AC Milan a urcat pe locul 2, în timp ce Inter este la un punct în spate, cu 24 de puncte.

Massimiliano Allegri o vede în continuare pe Inter favorită la titlu, alături de Napoli: “Acest derby nu e un punct de cotitură”

Cum AC Milan se află la doar două puncte în spatele liderului AS Roma, Massimiliano Allegri a vrut să ia presiunea de pe jucătorii săi şi a dat un verdict clar despre lupta la titlu din Serie A. Antrenorul milanezilor nu crede că acest rezultat schimbă prea multe şi că Napoli şi Inter, echipele de pe locurile 3 şi 4, sunt în continuare favorite la titlu:

“Nu. Inter și Napoli sunt favoritele la Scudetto, acest derby nu este un punct de cotitură”, a declarat Massimiliano Allegri, potrivit fcinternews.it.

De asemenea, Allegri a atras atenţia că echipa sa a pierdut puncte în partide contra unor echipe mai slab cotate, lucru care face campionatul mult mai interesant. De partea cealaltă, Interul lui Cristi Chivu a avut un început bun de campionat, dar nu a reuşit să câştige până acum derby-urile cu Juventus, Napoli şi AC Milan. În schimb, echipa antrenorului român a reuşit să o învingă pe AS Roma, liderul din Serie A, în luna octombrie.