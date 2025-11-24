Allegri, verdict categoric despre lupta la titlu, după ce l-a învins pe Cristi Chivu! Anunţul făcut după Inter - AC Milan 0-1 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 noiembrie 2025, 8:32

Massimiliano Allegri şi Cristi Chivu, înainte de Inter - AC Milan / Profimedia

Massimiliano Allegri a vorbit despre lupta la titlu din Serie A, după ce AC Milan a câştigat cu 1-0 “Derby della Madonnina” în faţa lui Inter, echipa lui Cristi Chivu. În ciuda faptului că Inter a avut mai multe ocazii, printre care o bară a lui Acerbi şi un penalty ratat de Calhanoglu, AC Milan a obţinut cele trei puncte.

Christian Pulisic a marcat în minutul 54 unicul gol al partidei, iar AC Milan a urcat pe locul 2, în timp ce Inter este la un punct în spate, cu 24 de puncte.

Massimiliano Allegri o vede în continuare pe Inter favorită la titlu, alături de Napoli: “Acest derby nu e un punct de cotitură”

Cum AC Milan se află la doar două puncte în spatele liderului AS Roma, Massimiliano Allegri a vrut să ia presiunea de pe jucătorii săi şi a dat un verdict clar despre lupta la titlu din Serie A. Antrenorul milanezilor nu crede că acest rezultat schimbă prea multe şi că Napoli şi Inter, echipele de pe locurile 3 şi 4, sunt în continuare favorite la titlu:

“Nu. Inter și Napoli sunt favoritele la Scudetto, acest derby nu este un punct de cotitură”, a declarat Massimiliano Allegri, potrivit fcinternews.it.

De asemenea, Allegri a atras atenţia că echipa sa a pierdut puncte în partide contra unor echipe mai slab cotate, lucru care face campionatul mult mai interesant. De partea cealaltă, Interul lui Cristi Chivu a avut un început bun de campionat, dar nu a reuşit să câştige până acum derby-urile cu Juventus, Napoli şi AC Milan. În schimb, echipa antrenorului român a reuşit să o învingă pe AS Roma, liderul din Serie A, în luna octombrie.

“Sunt campionate în care pierzi puncte împotriva unor echipe mici. Punctele pe care le-am obţinut până acum sunt meritate, dar trebuie să ne îmbunătăţim presiunea atunci când atacăm. Vom îmbunătăţi şi condiţia fizică, deoarece nu ne-am antrenat prea mult”, a mai spus antrenorul lui AC Milan.

Pnetru Inter şi Cristi Chivu urmează acum deplasarea de la Madrid, de pe Metropolitano, cu Atletico, din UEFA Champions League, acolo unde nerrazzurii au un parcurs fără greşeală în primele patru etape. Următorul meci din Serie A se va juca pe terenul celor de la Pisa.

De partea cealaltă, pentru AC Milan urmează două meciuri cu Lazio. Mai întâi, pe San Siro, în Serie A, după care va urma meciul de pe Olimpico, din Coppa Italia.

