Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul - Antena Sport

Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul

Serie A
EXCLUSIV

Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul

Publicat: 25 octombrie 2025, 15:57

Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul

Marius Niculae, într-un interviu pentru AntenaSport

Marius Niculae (44 de ani) a mărturisit că se aştepta ca antrenorul român Cristi Chivu să aibă succes pe banca Interului.

Inter vine după o victorie la scor, cu 4-0, obţinută în Liga Campionilor, cu Union Saint-Gilloise. Formaţia lui Chivu o întâlneşte în această seară, de la ora 19:00, pe campioana Napoli. Cu o victorie Inter ar trece pe primul loc în Serie A, putând profita de pasul greşit făcut de Milan, acasă, cu Pisa. Formaţia lui Allegri a făcut doar 2-2 cu echipa lui Marius Marin.

Marius Niculae e de părere că Chivu poate fi campion cu Inter în acest sezon

Dacă la Champions League Marius Niculae consideră că tehnicianul român are şanse mai mici, el e de părere că Inter ar putea cuceri titlul în Serie A, în acest sezon, cu Cristi Chivu pe bancă.

(n.r: Cristi Chivu merge foarte bine la Inter. O victorie de senzaţie, 4-0, în Belgia) Da, clar. La Cristi Chivu mă aşteptam să aibă rezultate bune. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în mare parte, a rămas pe acelaşi nucleu de echipă pe care l-a avut şi sezoanele trecute (n.r: Inter), iar Cristi reuşeşte să aducă un «sânge proaspăt», să zic aşa. Asta se vede şi în jocul echipei, marchează, marchează foarte mult, deşi schimbă atacanţii. Toţi sunt în formă foarte bună şi gestionează foarte bine lucrurile acolo. 

Sper să aibă continuitate şi să câştige titlul. (n.r: Îl vezi câştigător de Champions League?) De Champions League va fi destul de greu, pentru că sunt foarte multe echipe angrenate acolo cu şanse foarte mari. Ne uităm la PSG, la Bayern, Real Madrid, Barcelona ş.a.m.d. Sunt echipe care, clar, au o şansă în plus faţă de Inter. Dar, ca şi anii trecuţi, Inter poate ajunge acolo fără să fie băgată în seamă şi, poate, de data asta şi câştigă, că ultimele două finale le-au pierdut”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ca jucător, Cristi Chivu a cucerit o triplă istorică cu Inter, în sezonul 2009-2010, cu Jose Mourinho pe bancă. El mai are două titluri de campion al Italiei cu Inter, ca jucător, obţinute în sezoanele 2007 – 2008 şi 2008 – 2009. Chivu a mai cucerit eventul cu Ajax, Supercupa Olandei şi mai are în palmares o Cupă a Italiei, cucerită cu AS Roma.

 

