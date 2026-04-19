Momente emoționante înainte de Juventus – Bologna! Alexander Manninger, omagiat de Buffon și Bonucci

Juventus Torino a primit duminică seară vizita celor de la Bologna, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Înaintea fluierului de start, oficialii torinezilor i-au adus un ultim omagiu lui Alexander Manninger, care a murit în urmă cu trei zile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scene emoționante au avut loc pe terenul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au fost în prim-plan, fiind aplaudați de spectatorii prezenți.

Juventus a pregătit ceva special înaintea partidei cu Bologna și l-a omagiat într-un mod emoționant pe Alexander Manninger, care murise săptămâna aceasta la vârsta de 48 de ani.

Acesta îmbrăcase în cariera sa tricoul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au ieșit cu o coroană de flori înainte de startul meciului, în aplauzele fanilor prezenți.