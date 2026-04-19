Momente emoționante înainte de Juventus – Bologna! Alexander Manninger, omagiat de Buffon și Bonucci

Juventus Torino a primit duminică seară vizita celor de la Bologna, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Înaintea fluierului de start, oficialii torinezilor i-au adus un ultim omagiu lui Alexander Manninger, care a murit în urmă cu trei zile.
Scene emoționante au avut loc pe terenul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au fost în prim-plan, fiind aplaudați de spectatorii prezenți.
Alexander Manninger, omagiat de Gianluigi Buffon și Bonucci
Juventus a pregătit ceva special înaintea partidei cu Bologna și l-a omagiat într-un mod emoționant pe Alexander Manninger, care murise săptămâna aceasta la vârsta de 48 de ani.
Acesta îmbrăcase în cariera sa tricoul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au ieșit cu o coroană de flori înainte de startul meciului, în aplauzele fanilor prezenți.
Ciao Alex. ❤️ pic.twitter.com/2Pr3y1bOFJ
— JuventusFC (@juventusfc) April 19, 2026
- Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu, după victoria lui AC Milan. Când poate începe sărbătoarea la Inter
- Cristi Chivu poate scrie istorie în trei meciuri la Inter: 23 de milioane de euro puse în joc
- “Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec
- Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
- Decizia lui De Laurentiis după ce Conte a scăpat titlul printre degete în fața lui Cristi Chivu