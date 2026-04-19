Momente emoționante înainte de Juventus – Bologna! Alexander Manninger, omagiat de Buffon și Bonucci

Daniel Işvanca Publicat: 19 aprilie 2026, 22:17

Momente emoționante la Torino / Captură TV

Juventus Torino a primit duminică seară vizita celor de la Bologna, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Înaintea fluierului de start, oficialii torinezilor i-au adus un ultim omagiu lui Alexander Manninger, care a murit în urmă cu trei zile.

Scene emoționante au avut loc pe terenul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au fost în prim-plan, fiind aplaudați de spectatorii prezenți.

Alexander Manninger, omagiat de Gianluigi Buffon și Bonucci

Juventus a pregătit ceva special înaintea partidei cu Bologna și l-a omagiat într-un mod emoționant pe Alexander Manninger, care murise săptămâna aceasta la vârsta de 48 de ani.

Acesta îmbrăcase în cariera sa tricoul „Bătrânei Doamne”, iar Gianluigi Buffon și Bonucci au ieșit cu o coroană de flori înainte de startul meciului, în aplauzele fanilor prezenți.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Observator
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Nicolae Stanciu, acord cu U Cluj pentru transfer! Motivele pentru care renunță la salariul colosal din China
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, acord cu U Cluj pentru transfer! Motivele pentru care renunță la salariul colosal din China
23:14

„Sunt supărat pe mine”. Olimpiu Moruțan, la pământ după Univ. Craiova – Rapid 1-0: „Nu mai avem șanse la titlu”
23:14

Alexandru Pașcanu nu abandonează lupta la titlu: „Vom lupta până la capăt”
22:53

Universitatea Craiova – Rapid 1-0. Oltenii egalează la puncte liderul U Cluj. Giuleștenii își iau adio de la titlu
22:49

VideoGestul făcut de Jose Mourinho pe teren, imediat după ce Benfica a învins-o dramatic pe Sporting
22:20

LIVE VIDEOSporting – Benfica 1-2. Succes dramatic pentru echipa lui Jose Mourinho, după un final incredibil. Porto joacă ACUM
22:09

„Mai avem trofee de câștigat”. Vincent Kompany, cu gândul la „triplă” după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga
Vezi toate știrile
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul