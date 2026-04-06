Napoli – AC Milan LIVE SCORE (21:45). Duel „de foc” pentru locul doi din Serie A

Napoli – AC Milan, partida din etapa a 31-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro. Duelul se anunță a fi unul „de foc”, pentru ocuparea locului secund.

Cele două rivale sunt despărțite de un singur punct, cu AC Milan pe locul secund, având 63 de puncte. „Diavolii” sunt la nouă puncte distanță față de liderul Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Napoli – AC Milan LIVE SCORE (21:45)

Napoli traversează o perioadă excelentă, având patru victorii la rând în Serie A. Trupa lui Antonio Conte le-a învins pe Cagliari, Lecce, Torino și Verona.

De cealaltă parte, AC Milan s-a impus în duelul cu Torino, scor 3-2, în ultimul meci disputat în Serie A, înaintea pauzei internaționale.

Un rezultat de egalitate ar fi favorabil pentru Interul lui Cristi Chivu, care în acest context ar încheia etapa a 31-a din Serie A cu un avans de opt puncte în fruntea campionatului. Nerazzurrii au dat recital, în această rundă, reușind să o învingă pe AS Roma cu scorul de 5-2.