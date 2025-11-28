"Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu". Un campion mondial are încredere totală în român - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu nu se află într-o pasă foarte bună după eșecurile consecutive cu AC Milan și Atletico Madrid, însă legendarul Jurgen Klinsmann are în continuare încredere în antrenorul român. Fostul atacant al Germaniei, jucător pe Meazza timp de trei ani, consideră că în curând “nerazzurrii” vor avea parte de momente foarte frumoase.
Situația în care se află Inter Milano în acest moment a reprezentat subiectul unor dezbateri constante în ultima perioadă. Recent, Jurgen Klinsmann și-a expus și el părerea cu privire la ce face Chivu la echipă de când a venit și are o părere extrem de bună despre tehnicianul român.
Klinsmann, entuziasmat de Interul lui Chivu
Campion mondial (1990) și european (1996) alături de Germania, fostul vârf a analizat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport schimbările tactice pe care le-a adus tehnicianul de 45 de ani de când a venit pe Giuseppe Meazza. Klinsmann a declarat ulterior că românul nu ar trebui să fie judecat, deși în ultima perioadă nu a avut rezultatele dorite, pentru că “nerazzurrii” încă nu au pierdut nici lupta pentru titlul din Italia, nici cea pentru trofeul Ligii Campionilor.
“Soarele va răsări foarte curând peste echipa lui Cristian Chivu, de la antrenor până la căpitan. Văd o echipă mult mai agresivă, proactivă, într-un cuvânt, o echipă modernă. Mai ales cu acest presing, trebuie să fii rapid să citești situațiile invididuale de dinainte dacă nu vrei ca adversarul să aibă ocazii.
Este adevărat că în acest moment îți asumi riscuri, cum se întâmplă acum, dar Inter e în mijlocul unei transformări: antrenorul le imprimă jucătorilor gândul că pot contra meciurile jucând așa. Echilibrul vine cu timpul, nu în câteva luni.
(n.r. Cum evaluezi aceste luni ale lui Chivu?) Foarte, foarte pozitiv. Se vede cum construiește ceva măreț, dar nu ar trebui să fie judecat după numărul de eșecuri, deși cinci par multe. Clasamentul din Serie A e strâns, ierarhia din Champions League spune că poate termina cu ușurință în Top 8“, a spus Klinsmann, potrivit gazzetta.it.
Klinsmann, verdict după ce Chivu l-a scos pe Martinez
Neamțul care a câștigat o Cupă UEFA alături de italieni a vorbit inclusiv despre momentul în care Cristi Chivu l-a schimbat pe Lautaro Martinez din meciul cu Atletico Madrid, la doar trei zile după ce a făcut asta și în Derby della Madonnina.
“Știu ce simți când dai tot și mingea nu intră. I s-a întâmplat în derby și în Champions League, unde a fost schimbat în mijlocul meciului. Poate părea ciudat vorbind despre simbolul echipei, dar e și un semn că Chivu nu se uită la nimeni (n.r. nu oferă tratament preferențial).
E îndreptățit să fie nervos după o schimbare, dar cuvintele «problemă» și «Lautaro» nu pot fi în aceeași propoziție“, a mai spus Klinsmann.
