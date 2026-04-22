Nota primită de Cristi Chivu după calificarea miraculoasă a Interului în finala Cupei: “Găsește cheia potrivită”

Presa din Italia nu s-a ferit să îl laude pe Cristi Chivu după calificarea Interului în finala Cupei Italiei la capătul manșei retur a semifinalei contra lui Como, scor 3-2. Publicațiile care au acordat note după meciul de pe Giuseppe Meazza au remarcat schimbarea extrem de inspirată făcută de român, care l-a introdus pe Petar Sucic în minutul 60.
Inter s-a calificat marți seara în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como în returul semifinalelor după un meci nebun. În minutul 68, trupa lui Fabregas conducea cu 2-0, însă a urmat o revenire de zile mari a echipei lui Chivu, care a marcat prin Calhanoglu (X2) și Sucic, croatul dând lovitura decisivă în minutul 89.
Nota 7 pentru Cristi Chivu după Inter – Como 3-2, în semifinalele Cupei Italiei
La scurt timp după meci, au început să curgă reacțiile din presa din Italia. Cei de la tuttomercatoweb.com, un site cunoscut în presa sportivă din “cizmă”, au realizat articolul în care au oferit note tuturor jucătorilor implicați pe teren, dar și celor doi antrenori.
Chivu a primit 7, jurnaliștii vorbind despre momentul în care antrenorul din Reșița l-a băgat în teren pe Sucic în minutul 60, când scorul era 2-0 pentru Como. Mijlocașul croat a fost decisiv la toate golurile “nerazzurrilror”, oferind două assist-uri și marcând și el pe finalul meciului.
“Îi lasă pe cei de la Como să aibă posesia și își asumă un risc serios. Reușește, totuși, să revină din nou, la fel ca în campionat. De pe bancă, găsește cheia potrivită pentru a deschide ușa care duce spre Olimpico“.
Gazzetta dello Sport, cel mai cunoscut ziar de sport din Italia, a vorbit la rândul său despre introducerea lui Sucic în teren, dar și despre posibilitatea ca Inter să facă dubla internă alături de Chivu, ceva nemaivăzut de suporterii de pe Meazza de la Mourinho încoace.
“Schimbările lui Inter au făcut diferența cu adevărat. Acum, Chivu, virtual campion, poate ținti performanța legendară a lui Jose Mourinho, câștigarea unei duble. Puțini antrenori se pot lăuda cu asta în istoria Serie A. Și o poate face într-o finală la Roma, acolo unde cariera italiană i-a început. După o revenire ca asta, totul e posibil“.
Chivu a fost înștiințat și el despre performanța din 2010 a lui Mourinho, însă a preferat să nu se compare cu fostul său antrenor.
