Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter - Napoli 2-2. "Şi fără 9 jucători" - Antena Sport

Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”

Dan Roșu Publicat: 12 ianuarie 2026, 10:04

Aurelio De Laurentiis - Profimedia Images

Aurelio De Laurentiis s-a declarat mândru de echipa sa, după Inter – Napoli 2-2, chiar dacă trupa lui Antonio Conte este în continuare la patru puncte în spatele nerazzurrilor pe podiumul din Serie A.

Echipa lui Antonio Conte a revenit în două rânduri pe Meazza, asta chiar dacă a fost lipsită de mai multe vedete. Patronul a transmis un mesaj clar pe X, la finalul partidei.

“Meci frumos! Napoli a fost fabuloasă! Şi asta fără 9 oameni de bază de-a lungul campionatului. Oare unde eram acum dacă i-am fi avut pe toţi?”, a scris De Laurentiis.

O reacţie asemănătoare a avut după partidă şi eroul napoletanilor, Scott McTominay, cel care a reuşit dubla împotriva lui Cristi Chivu.

“Tot timpul am crezut că suntem în joc. Jucătorii dau tot ce au mai bun. Fără Anguissa, fără Lukaku, fără Gilmour, fără De Bruyne, fără Rrahmani de la începutul sezonului, Neres este accidentat…

Vreau să spun că este ca și cum Inter ar fi fără Lautaro Martinez, fără Thuram, fără Barella, fără Calhanoglu”, a spus scoţianul care a fost ales şi omul meciului.

După 2-2 pe Meazza cu Napoli, Inter rămâne pe primul loc, cu 43 de puncte, cu 3 mai multe decât are vecina Milan şi cu 4 peste Napoli.

Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”