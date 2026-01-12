Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter - Napoli 2-2. "Şi fără 9 jucători" - Antena Sport

Aurelio De Laurentiis s-a declarat mândru de echipa sa, după Inter – Napoli 2-2, chiar dacă trupa lui Antonio Conte este în continuare la patru puncte în spatele nerazzurrilor pe podiumul din Serie A.
Echipa lui Antonio Conte a revenit în două rânduri pe Meazza, asta chiar dacă a fost lipsită de mai multe vedete. Patronul a transmis un mesaj clar pe X, la finalul partidei.
Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2
“Meci frumos! Napoli a fost fabuloasă! Şi asta fără 9 oameni de bază de-a lungul campionatului. Oare unde eram acum dacă i-am fi avut pe toţi?”, a scris De Laurentiis.
Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2026
O reacţie asemănătoare a avut după partidă şi eroul napoletanilor, Scott McTominay, cel care a reuşit dubla împotriva lui Cristi Chivu.
“Tot timpul am crezut că suntem în joc. Jucătorii dau tot ce au mai bun. Fără Anguissa, fără Lukaku, fără Gilmour, fără De Bruyne, fără Rrahmani de la începutul sezonului, Neres este accidentat…
Vreau să spun că este ca și cum Inter ar fi fără Lautaro Martinez, fără Thuram, fără Barella, fără Calhanoglu”, a spus scoţianul care a fost ales şi omul meciului.
După 2-2 pe Meazza cu Napoli, Inter rămâne pe primul loc, cu 43 de puncte, cu 3 mai multe decât are vecina Milan şi cu 4 peste Napoli.
