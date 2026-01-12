Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter - Napoli 2-2. "Şi fără 9 jucători" - Antena Sport

Aurelio De Laurentiis s-a declarat mândru de echipa sa, după Inter – Napoli 2-2, chiar dacă trupa lui Antonio Conte este în continuare la patru puncte în spatele nerazzurrilor pe podiumul din Serie A.

Echipa lui Antonio Conte a revenit în două rânduri pe Meazza, asta chiar dacă a fost lipsită de mai multe vedete. Patronul a transmis un mesaj clar pe X, la finalul partidei.

Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2

“Meci frumos! Napoli a fost fabuloasă! Şi asta fără 9 oameni de bază de-a lungul campionatului. Oare unde eram acum dacă i-am fi avut pe toţi?”, a scris De Laurentiis.

Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2026

O reacţie asemănătoare a avut după partidă şi eroul napoletanilor, Scott McTominay, cel care a reuşit dubla împotriva lui Cristi Chivu.