Președintele Interului, susținere totală pentru Cristi Chivu: „El este liderul grupului nostru”

Inter a făcut un nou pas greșit în Serie A, însă menține un avans de șase puncte față de AC Milan. Situația este una tensionată pe umerii lui Cristi Chivu, care a bifat al treilea meci la rând fără victorie în campionatul Italiei.
Chiar și în acest context, antrenorul român are parte de o susținere totală din partea conducerii. Oficialii Interului sunt de părere că tehnicianul poate scoate echipa din această criză.
Beppe Marotta, mesaj de susținere pentru Cristi Chivu
Cristi Chivu are parte de susținere totală din partea conducerii Interului, după ce echipa a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Serie A.
Vicecampioana Italiei are un avans de șase puncte față de AC Milan, iar președintele este de părere că tehnicianul român va reuși să redreseze echipa în timp util.
„Suntem într-un moment dificil, dar nu este o psihodramă. Merităm să fim pe primul loc cu un avantaj de șase puncte și în semifinalele Cupei Italia. Este adevărat că ne chinuim, dar suntem într-un declin din cauza oboselii sau a accidentărilor, ca și ceilalți. Vom lupta cu calm până la final.
Se va întâlni cu stafful său pentru analize. El este liderul grupului nostru. Nu ar trebui să ne culcăm pe-o ureche, dar nici invers. Poate că e mai ușor să ne jucăm de-a vânătorul și iepurele acum.
Rămân optimist, pentru că echipa noastră e puternică, iar jucătorii sunt adevărați profesioniști. Vom găsi drumul pe care l-am rătăcit temporar. Așa că, nu vă faceți griji”, a declarat Beppe Marotta.
- Decizia conducerii lui Inter în privinţa lui Chivu, după ce românul a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie
- “Vă dau în scris” Adrian Mutu e convins, după ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: “O dată în viaţă”
- Secundul lui Cristi Chivu a tras un semnal de alarmă, după ce Inter a “uitat” să câştige în Serie A
- Fiorentina – Inter 1-1. Cristi Chivu a ratat şansa de a se distanţa de AC Milan
- Recordul uriaş stabilit de Kenan Yildiz la Juventus, înaintea barajului cu România. Starul Turciei, în formă maximă