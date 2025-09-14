Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa - Udinese 0-1: "Inacceptabile" - Antena Sport

Răzvan Sava a păstrat intactă poarta lui Udinese, în victoria de pe terenul celor de la Pisa, scor 1-0, din etapa a treia din Serie A. El a câştigat duelul cu Marius Marin, jucător care a rămas pe bancă la Pisa.

Golul victoriei lui Udinese a venit în minutul 14 al partidei, fiind marcat de Iker Bravo. Cu toate acestea, lucrurile putea sta altfel în debutul partidei.

Răzvan Sava, criticat în Italia după gafa din Pisa – Udinese

În minutul 2, Răzvan Sava a primit mingea de la un coleg, în careu, dar a dat pe lângă aceasta, atunci când a vrut să o degajeze. Meister, jucătorul celor de la Pisa, nu a reuşit să profite de această gafă a portarului român şi a trimis pe lângă poartă.

În ciuda victoriei, Răzvan Sava nu a fost iertat de presa din Italia. El a primit nota 5 pentru prestaţia sa şi a fost criticat de jurnaliştii italieni din cauza gafei din debutul partidei:

“E adevărat, Udinese a părăsit terenul cu maximum de puncte și cu poarta intactă. El și-a făcut datoria pentru a le permite toscanilor să marcheze. Câteva gafe pentru care merită un cartonaș roșu. Inacceptabile”, au scris italienii de la tuttomercatoweb.com.