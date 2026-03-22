Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 9:00

Recordul uriaş stabilit de Kenan Yildiz la Juventus, înaintea barajului cu România. Starul Turciei, în formă maximă

Kenan Yildiz, bucurie după un gol marcat la Juventus/ Profimedia

Kenan Yildiz (20 de ani) traversează o formă excelentă la Juventus, înainte de Turcia – România, semifinala barajului de World Cup 2026. Tânărul jucător al “Bătrânei Doamne” a marcat un gol superb în remiza cu Sassuolo, scor 1-1, din etapa a 30-a din Serie A.

Yildiz a deschis scorul în minutul 14, marcând cu un şut pe jos, din marginea careului, din pasa lui Francisco Conceicao.

Kenan Yildiz, în formă maximă la Juventus înainte de Turcia – România

Graţie reuşitei cu Sassuolo, Kenan Yildiz a devenit primul jucător strâin U21 din istoria lui Juventus care reuşeşte să marcheze cel puţin zece goluri într-un sezon de Serie A. Dacă sunt luaţi în calcul şi italienii, el este al şaptelea care reuşeşte o astfel de performanţă, însă primul cu astfel de cifre de la Roberto Bettega, din sezonul 1970-1971, notează tuttomercatoweb.com.

De asemenea, Kenan Yildiz este al doilea jucător U21 care ajunge la cel puţin 20 de contribuţii decisive la goluri, în primele cinci campionate ale Europei. El este depăşit doar de Lamine Yamal, care are nu mai puţin de 36 de contribuţii la reuşitele Barcelonei.

Kenan Yildiz are un sezon excelent la Juventus. Starul naţionalei Turciei a reuşit să marcheze 11 goluri şi să ofere 10 pase decisive în cele 40 de meciuri bifate, în toate competiţiile.

Yildiz este cotat la suma de 75 de milioane de euro, fiind transferat gratis de Juventus de la Bayern U19, în 2022. upă un sezon petrecut la echipa de tineret a torinezilor, turcul a făcut pasul la echipa mare în toamna lui 2023.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

  • Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • Mijlocaşi: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • Atacanţi: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)
