Un jucător de 10 milioane de euro pleacă de la Genoa! Decizia surprinzătoare luată de Dan Şucu - Antena Sport

Un jucător de 10 milioane de euro pleacă de la Genoa! Decizia surprinzătoare luată de Dan Şucu

Bogdan Stănescu Publicat: 4 ianuarie 2026, 8:26

Dan Şucu la un meci al formaţiei Genoa / Profimedia Images

Argentinianul Valentin Carboni (20 de ani), jucător care era împrumutat de Genoa de la Inter până în vară, va pleca la o echipă din ţara sa natală, Racing Club.

Cei de la Genoa au decis să renunţe la el, deşi putea rămâne până în vară la echipa lui Daniele De Rossi.

Valentin Carboni pleacă de la Genoa, deşi fusese împrumutat de la Inter până în vara acestui an

Carboni putea rămâne în Italia, fiind dorit de 4 echipe din Serie A, Pisa, Sassuolo, Parma şi Verona, dar a ales să meargă în ţara natală.

Carboni a jucat în 12 meciuri pentru Genoa în Serie A, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A evoluat în 3 partide şi în Cupa Italiei, în această competiţie reuşind un gol.

Valentin Carboni este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 10 milioane de euro. A ajuns în vara anului trecut la Genoa, după ce jucase pentru Inter în Mondialul Cluburilor. În această competiţie evoluase în 3 partide pentru formaţia antrenată de Cristi Chivu, marcând un gol.

Carboni provine din academia Interului. Echipa din Milano l-a împrumutat până acum la Monza, Marseille şi Genoa. Cea mai ridicată cotă a tânărului argentinian a fost de 15 milioane de euro.

 

