Urmașul lui Cristi Chivu la Inter? Ce decizie a luat conducerea clubului italian

Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 17:55

Inter / Profimedia

Cariera de antrenor a lui Cristi Chivu a început la echipele de juniori de la Inter, înainte ca acesta să facă pasul către seniori. După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, românul a făcut pasul către Inter, cu care luptă în acest moment pentru câștigarea a două trofee.

Conducerea clubului din Serie A este pe punctul de a lua o decizie importantă în această vară, bazându-se pe exemplul dat de tehnicianul român în trecut.

Samir Handanovic, favorit să preia Inter Primavera

Inter păstrează o relație excelentă cu legendele care au îmbrăcat tricoul clubului, dovada cea mai importantă fiind numirea lui Cristi Chivu pe banca echipei de seniori, după mai mulți ani petrecuți în cadrul grupelor de juniori, respectiv tineret.

Un alt exemplu este Samir Handanovic, cel care a apărat timp de 11 ani poarta echipei din Serie A. După ce a făcut parte din departamentul de scouting, acesta a fost promovat la echipa sub 17 ani a italienilor, în august 2024.

Acum, oficialii iau în calcul ca acesta să preia Inter Primavera, pe modelul lui Cristi Chivu. Nu este exclus ca pe viitor, în funcție de apele în care se scaldă echipa, Samir Handanovic să fie o opțiune chiar și pentru înlocuirea românului.

