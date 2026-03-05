Vești bune pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan. O problemă a antrenorului român, rezolvată - Antena Sport

Închide meniul
Vești bune pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan. O problemă a antrenorului român, rezolvată

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 10:30

Vești bune pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan. O problemă a antrenorului român, rezolvată

Cristi Chivu, în timpul meciului Lecce - Inter / Profimedia

Inter urmează să o întâlnească duminică pe AC Milan într-un duel care poate fi crucial în lupta pentru Scudetto, iar Cristi Chivu avea o mare problemă înainte de meci. Antrenorul român avea doar doi atacanți disponibili pentru partida de pe San Siro, însă acest impediment se va rezolva, în contextul în care Ange-Yoan va reveni la antrenamentele echipei.

AC Milan și Inter își dau în weekend întâlnire într-un Derby della Madonnina care e extrem de important în economia luptei pentru titlu. Cu 10 puncte avans în fața “rossonerilor” în fruntea Serie A, echipa lui Chivu poate lua o opțiune serioasă pentru Scudetto în cazul unei victorii, în contextul în care ar mai rămâne doar 10 etape până la final. Pe de altă parte, o victorie a trupei lui Allegri ar relansa într-o măsură cursa pentru trofeul din Italia, pentru că Milan ar putea să se apropie la șapte puncte.

Bonny, apt pentru meciul cu AC Milan

Cu câteva zile înaintea derby-ului contra rivalilor săi, Cristi Chivu a primit o veste bună. Bonny, atacantul francez care a fost indisponibil pentru meciul de Cupa Italiei contra lui Como din cauza unei contracturi la gambă, va reveni în lotul “nerazzurrilor”.

Potrivit Gazzetta dello Sport, vârful adus în vară de la Parma “va fi pe bancă în fața «diavolilor roșii» pentru meciul de duminică“. Bonny se va antrena alături de colegii săi după ziua liberă acordată de Chivu după meciul de cupă, o decizie pe care românul a mai luat-o în trecut.

Pe de altă parte, Lautaro Martinez, cel mai bun atacant din lotul românului, se va pregăti în continuare separat, fiind în proces de recuperare după accidentarea din turul cu Bodo/Glimt. Totuși, vestea că Inter are la dispoziție acum trei atacanți pentru Derby della Madonnina e cu siguranță îmbucurătoare pentru Chivu, care la meciul din Cupa Italiei i-a avut la dispoziție doar pe Pio Esposito și pe Marcus Thuram.

Din dorința de a nu risca o nouă accidentare și de a nu-și epuiza vârfurile, românul a preferat să îi folosească pe rând pe cei doi, ci nu simultan. Pentru partida cu AC Milan, italianul și francezul vor fi cel mai probabil în 11-le de start, ținând cont că jurnaliștii din “cizmă” anunță că Bonny va fi trecut pe bancă.

