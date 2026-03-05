Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: "Va fi cu siguranţă cel mai dificil" - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: "Va fi cu siguranţă cel mai dificil"

Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: "Va fi cu siguranţă cel mai dificil"

Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: “Va fi cu siguranţă cel mai dificil”

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 11:18

Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: Va fi cu siguranţă cel mai dificil

Lewis Hamilton, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Modificările tehnice radicale din sezonul 2026 al Formulei 1 vor fi cele mai dificile teste cu care s-au confruntat piloţii vreodată, a declarat, joi, britanicul Lewis Hamilton, de şapte ori campion mondial, conform Reuters.

Reglementările privind şasiul şi unităţile de putere din F1 au trecut prin cea mai semnificativă revizuire din ultimele decenii, iar utilizarea sporită a energiei electrice a pus responsabilitatea pe piloţi care trebuie să apeleze la tactici în ceea ce priveşte utilizarea şi regenerarea energiei.

Lewis Hamilton, înainte de sezonul 20 de Formula 1: “Va fi cu siguranţă cea mai dificil”

Ajuns la al 20-lea său sezon, Lewis Hamilton (Ferrari) s-a adaptat la mai multe ere tehnice de când a debutat în F1 cu o maşină V8 McLaren în 2007, dar britanicul în vârstă de 41 de ani a spus că ultima resetare a fost la un alt nivel.

“Va fi cu siguranţă cea mai dificilă din acest sport. Este întotdeauna o provocare. Ai mici schimbări, dar aceasta, în special, este mult mai mare decât, cred eu, cel puţin cele cinci prin care am trecut. În fiecare weekend, înveţi mai multe.

Vei avea parte de provocări diferite, având în vedere caracteristicile diferite ale circuitului, ceea ce cred că este în regulă”, le-a declarat Hamilton reporterilor de la Albert Park, înaintea Marelui Premiu al Australiei, care deschide sezonul.

Hamilton nu a reuşit să câştige nicio cursă sau să urce pe podium într-un prim sezon dezastruos cu Ferrari anul trecut, dar este mult mai optimist în ceea ce priveşte a doua sa campanie.

Monopostul SF-26 al lui Ferrari a arătat un ritm bun la testele de iarnă şi a părut cu un pas înaintea restului grilei.

“Este extrem de diferit faţă de primul an şi este un sentiment mult mai plăcut să vin (aici) înţelegând echipa, cultura. Mult mai fericit. S-a depus o cantitate uimitoare de muncă la fabrică şi cred că suntem pur şi simplu ageri şi pregătiţi.

Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitateAfacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Nu simt că acesta este al 20-lea an al meu, mă simt foarte proaspăt. Totul este în minte şi fizic mă simt grozav. Pauza a fost foarte pozitivă. Întotdeauna vorbesc despre cultivarea unei atitudini mentale pozitive şi asta am făcut”, a adăugat Hamilton.

