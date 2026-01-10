"Vestul Sălbatic!" Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: "Nu suntem proştii satului" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului dintre AC Milan şi Genoa, la scorul de 1-1. Căpitanul naţionalei României ar fi putut aduce trei puncte uriaşe pentru echipa patronată de Dan Şucu, dar a trimis peste poartă de la punctul cu var.
La două zile distanţă, Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, a avut un discurs dur la adresa arbitrului partidei, dar şi la adresa lui Pavlovic, cel care a făcut o groapă în zona punctului cu var, chiar înaintea execuţiei internaţionalului român.
Daniele De Rossi a răbufnit! Tirada antrenorului de la Genoa după penalty-ul ratat de Stanciu: “S-a ajuns ca în Vestul Sălbatic”
De asemenea, De Rossi nu a dat vina pe Stanciu şi a subliniat faptul că şi el a ratat în cariera sa de la 11 metri. Cu toate acestea, modul în care jucătorii de la AC Milan s-au comportat pe finalul partidei i-a lăsat un gust amar antrenorului de 42 de ani:
“Arbitrul trebuie să facă mai multe. I-am spus și eu. Mi-a spus că i-a dat cartonaș galben (n.r. lui Pavlovic, cel care a făcut groapa), dar asta nu e de ajuns. În opinia mea, nu poți să bați un penalty la trei minute și 50 de secunde de când s-a dictat. Stanciu n-a ratat din cauza acelei gropi.
Am ratat și eu un penalty în Manchester, când am șutat mult peste poartă, și nu era nicio gaură. Nu mi-a plăcut atitudinea celor de la Milan. Au spus că au vrut să câștige și e normal să vrea, dar având în vedere greutatea tricoului lor, te aștepți la un alt comportament.
La un moment dat s-a ajuns ca în Vestul Sălbatic, iar noi i-am reclamat asta arbitrului. AC Milan este un club grozav, San Siro este un stadion grozav, dar nu suntem proștii satului”, a declarat Daniele De Rossi, potrivit cagliarinews24.com.
Pentru Genoa urmează meciul de luni seară de pe teren propriu cu Genoa, după care va urma o deplasare la Parma. După 19 etape, Genoa are 16 puncte şi se află pe locul 17, primul deasupra liniei roşii. Verona este pe locul 18, cu 13 puncte, dar cu un meci mai puţin disputat faţă de echipa lui Dan Şucu.
