"Vestul Sălbatic!" Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: "Nu suntem proştii satului" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului dintre AC Milan şi Genoa, la scorul de 1-1. Căpitanul naţionalei României ar fi putut aduce trei puncte uriaşe pentru echipa patronată de Dan Şucu, dar a trimis peste poartă de la punctul cu var.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La două zile distanţă, Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, a avut un discurs dur la adresa arbitrului partidei, dar şi la adresa lui Pavlovic, cel care a făcut o groapă în zona punctului cu var, chiar înaintea execuţiei internaţionalului român.

Daniele De Rossi a răbufnit! Tirada antrenorului de la Genoa după penalty-ul ratat de Stanciu: “S-a ajuns ca în Vestul Sălbatic”

De asemenea, De Rossi nu a dat vina pe Stanciu şi a subliniat faptul că şi el a ratat în cariera sa de la 11 metri. Cu toate acestea, modul în care jucătorii de la AC Milan s-au comportat pe finalul partidei i-a lăsat un gust amar antrenorului de 42 de ani:

“Arbitrul trebuie să facă mai multe. I-am spus și eu. Mi-a spus că i-a dat cartonaș galben (n.r. lui Pavlovic, cel care a făcut groapa), dar asta nu e de ajuns. În opinia mea, nu poți să bați un penalty la trei minute și 50 de secunde de când s-a dictat. Stanciu n-a ratat din cauza acelei gropi.

Am ratat și eu un penalty în Manchester, când am șutat mult peste poartă, și nu era nicio gaură. Nu mi-a plăcut atitudinea celor de la Milan. Au spus că au vrut să câștige și e normal să vrea, dar având în vedere greutatea tricoului lor, te aștepți la un alt comportament.