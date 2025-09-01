Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială! - Antena Sport

Home | Fotbal | SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială!

SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială!

Publicat: 1 septembrie 2025, 16:11

Comentarii
SuperFAZE, luni noapte, 00:30, Antena 1! Adrian Ilie comentează momente de legendă cu România la Cupa Mondială!

Adrian Ilie, la SuperFAZE / Antena Sport

Nu rata primul episod SuperFAZE, luni spre marţi, de la 00:30, Adrian Ilie este invitatul lui Dan Pavel şi Florin Răducioiu, la Antena 1!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diseară, la Antena 1, ora 00:30, suntem împreună cu mari fotbalişti şi vedem la SuperFAZE cele mai emoţionante momente cu România la World Cup şi marile faze ale Mondialului!

Săptămâna aceasta, Adrian Ilie, eroul României la Cupa Mondială din Franţa 1998, îşi aminteşte faza celebră care a dus la marcarea unui gol de legendă contra Columbiei, dar şi alte momente de culise, ca atunci când toţi jucătorii au decis să-şi vopsească părul blond.

Sunt fan Barcelona, dar am fost aproape de Real Madrid! Au fost discuţii după World Cup ’98“, a povestit Adi Iilie în studio la SuperFAZE!

SuperFAZE, în fiecare luni noapte la Antena 1, cu nume mari şi momente de legendă din fotbal: Gică Craioveanu, Ioan Andone, Marius Niculae sau Ionel Dănciulescu. Invitat permanent: Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
18:24
Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane €
18:19
EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
17:59
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV
17:36
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma
17:18
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese
17:15
Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”