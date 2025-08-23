Răzvan Lucescu, mesaj direct pentru românii transferați în Grecia: „E foarte dificil. Se trăiește la nivel maxim” - Antena Sport

Răzvan Lucescu a transmis un mesaj direct pentru românii transferați în Grecia. În această vară, Răzvan Marin s-a despărțit de Cagliari și a semnat cu AEK Atena, iar Olimpiu Moruțan a plecat de la Pisa și s-a înțeles cu Aris Salonic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu va avea adevărate derby-uri cu cei doi jucători ai naționalei României, însă i-a avertizat pe aceștia, înainte de prima etapă din campionatul Greciei.

Răzvan Lucescu, mesaj direct pentru românii transferați în Grecia

Antrenorul lui PAOK a transmis că fotbalul din Grecia este unul dificil și este trăit de fani la intensitate maximă. Lucescu Jr a transmis astfel că presiunea pusă asupra jucătorilor este una foarte mare.

„E foarte bine că vin acolo (n.n. în Grecia), e un campionat puternic. Nu este spectaculos, dar e foarte complicat. E foarte dificil! Emoțional se trăiește la un nivel maxim. Intensitate totală, presiune totală. Răzvan Marin s-a dus la o echipă puternică. Moruțan a mers și el la o echipă puternică, care a avut mereu un grup bun de jucători, dar care are alte probleme. Nu vreau să subestimez pe nimeni, dar PAOK este deja o forță imensă în Grecia. Nu putem compara PAOK cu Aris. Andrei Ivan este la o echipă aflată de doi ani în prima ligă, care tot timpul a încurcat echipele de sus.

Sunt multe echipe în top, cinci, care au totdeauna jucători foarte buni. Echipe care sunt înconjurate de suporteri foarte mulți, iar presiunile sunt foarte mari. Un derby acolo pur și simplu te stoarce, mult diferit față de ceea ce este în România. Acolo, un derby pierdut aduce o criză imensă, iar un derby câștigat te aruncă înainte. Au un impact foarte mare derby-urile asupra echipelor”, a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.