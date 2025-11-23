Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia. PAOK s-a apropiat de liderul Olympiacos - Antena Sport

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League.
Pe teren propriu, elevii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul târziu, în minutul 43, după autogolul lui David Simon.
Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia: PAOK 0 Kifisia 3-0
Scorul a rămas 1-0 până spre finalul partidei, când a ieşit la rampă Taison. Atacantul brazilian a fost omul meciului, la 37 de ani.
Mai întâi Taison a făcut 2-0 în minutul 88, pentru ca în al treilea minut al prelungirilor, veteranul atacant să stabilească rezultatul final, PAOK – Kifisia 3-0.
După 11 etape, PAOK este pe locul secund, cu 26 de puncte, la două puncte în urma liderului, Olympiacos. Kifisia ocupă poziţia a opta, cu 12 puncte.
Pentru PAOK urmează duelul cu Brann din etapa a cincea a grupei de Europa League. După patru meciuri disputate, echipa lui Răzvan Lucescu ocupă locul zece, cu șapte puncte, la egalitate cu viitoarea adversară.
