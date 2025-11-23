Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia. PAOK s-a apropiat de liderul Olympiacos - Antena Sport

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League.

Pe teren propriu, elevii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul târziu, în minutul 43, după autogolul lui David Simon.

Scorul a rămas 1-0 până spre finalul partidei, când a ieşit la rampă Taison. Atacantul brazilian a fost omul meciului, la 37 de ani.

Mai întâi Taison a făcut 2-0 în minutul 88, pentru ca în al treilea minut al prelungirilor, veteranul atacant să stabilească rezultatul final, PAOK – Kifisia 3-0.

După 11 etape, PAOK este pe locul secund, cu 26 de puncte, la două puncte în urma liderului, Olympiacos. Kifisia ocupă poziţia a opta, cu 12 puncte.