Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: "Asta e de meseria arbitrilor" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 9:16

Răzvan Lucescu / Profimedia

Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez în etapa a 10-a din campionatul Greciei. Panathinaikos a învins-o pe PAOK cu 2-1, rezultat în urma căruia trupa din Salonic a pierdut primul loc, Olympiacos fiind noul lider.

Răzvan Lucescu s-a plâns de arbitrajul partidei, după ce Giannis Konstantelias, starul de 22 de ani al echipei sale, a părăsit terenul accidentat în minutul 75. Antrenorul român a subliniat că arbitrul nu i-a taxat pe jucătorii care l-au faultat în repetate rânduri pe elevul său.

De asemenea, Răzvan Lucescu a declarat că PAOK a pierdut partida din cauza evoluţiei din prima repriză, atunci când trupa lui Rafa Benitez a marcat de două ori, în minutele 20 şi 31.

“S-au întâmplat lucruri în afara regulamentului. E meseria arbitrilor să protejeze jucători precum Konstantelias. În multe dueluri ale adversarilor cu el, arbitrul nu a arătat cartonaşul galben.

Încă nu ştim totul despre accidentare. Va fi evaluat şi sper să nu fie ceva grav, să fie ceva care pur şi simplu nu l-a lăsat să mai continue partida. Puteţi să vă daţi seama că jucând atât de multe meciuri şi câştigând, poate fi o zi când încă de la început ceva să nu meargă bine? Am jucat tot sezonul. Cu tot respectul pentru Panathinaikos, noi nu am fost în meci în prima repriză. Nu am avut intensitate, nu am intrat în dueluri, nu am avut agresivitate şi nici determinarea necesară pentru a face o mişcare. Asta ne-a costat.

E evident că nu am avut reacţie. Primul gol a venit din propriul nostru out, ajung în spatele apărării noastre şi se termină cu gol. Al doilea a venit dintr-un out al lui Panathinaikos, într-o fază în care reacţionăm complet diferit. Lucrurile şi reacţiile nu au mers cum ne-am dorit. Mulţi jucători, în aceeaşi zi, au avut energie mentală scăzută, ceea ce ne-a costat. În a doua repriză, lucrurile au fost diferite. După şocul primit, am reacţionat, am marcat, am presat aşa cum ne-am dorit să facem. Am avut un mod diferit de a juca…cu bucurie, pentru a lupta pentru ceva ce nu am făcut bine în prima repriză.

Cu siguranţă pauza e bine-venită pentru noi. Uneori îţi primeşti energia înapoi printr-o înfrângere. Fiecare victorie te aduce mai aproape de o…înfrângere. Entuziasmul e ridicat, energia nu. Din păcate, am pierdut în prima repriză”, a declarat Răzvan Lucescu, după Panathinaikos – PAOK 2-1, conform gazzetta.gr.

