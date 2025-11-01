Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 noiembrie 2025, 14:18

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Antrenorul român Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost propus la Genoa. E “revoluţie” la clubul patronat de Dan Şucu, Genoa despărţindu-se în 24 de ore de directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) şi de antrenorul Patrick Vieira (49 de ani).

Favorit în acest moment să o preia pe Genoa este fostul antrenor al lui Torino, Paolo Vanoli (53 de ani), care e liber de contract din vara acestui an.

Răzvan Lucescu, propus la Genoa: “E puţin probabil să fie adus”

Deşi a fost propus la Genoa, şansele ca Răzvan Lucescu să preia “lanterna” clasamentului din Serie A sunt mici în acest moment.

Este destul de puțin probabil să fie adus, mai ales că în prezent este lider în Grecia cu PAOK Salonic”, au declarat surse citate de gsp.ro.

În acest sezon PAOK e neînvinsă în Superliga Greciei. În 8 partide a obţinut 6 victorii şi 2 egaluri. Răzvan Lucescu a învins inclusiv campioana Olympiacos, care se află pe 2, la un punct în spatele lui PAOK.

Răzvan Lucescu are contract cu PAOK până în vara lui 2027, având o clauză de reziliere de 2 milioane de euro în cazul în care va merge la o echipă din top 5 campionate şi de 4 milioane de euro pentru o echipă care nu se află în aceste campionate.

OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa!

Patrick Vieira şi-a dat demisia de la Genoa, după începutul catastrofal de sezon al echipei patronate de Dan Şucu. Această despărţire a fost anunţată oficial de Genoa sâmbătă dimineaţă, la doar câteva zile după ce presa din Italia anunţa că omul de afaceri român nu şi-a pierdut încrederea în antrenorul francez.

După plecarea lui Vieira de la echipă, Genoa va fi pregătită de antrenorul formaţiei de tineret, Roberto Murgita, care va fi asistat de Mimmo Criscito.

Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe.

Clubul dorește să îi mulțumească antrenorului și staffului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul activității la clubul nostru și le urează tot binele în carierele lor viitoare.

Conducerea tehnică a primei echipe a fost încredințată interimar lui Roberto Murgita, asistat de Domenico Criscito”, a anunţat Genoa.

 

