Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore - Antena Sport

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Antrenorul român Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost propus la Genoa. E “revoluţie” la clubul patronat de Dan Şucu, Genoa despărţindu-se în 24 de ore de directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) şi de antrenorul Patrick Vieira (49 de ani).

Favorit în acest moment să o preia pe Genoa este fostul antrenor al lui Torino, Paolo Vanoli (53 de ani), care e liber de contract din vara acestui an.

Răzvan Lucescu, propus la Genoa: “E puţin probabil să fie adus”

Deşi a fost propus la Genoa, şansele ca Răzvan Lucescu să preia “lanterna” clasamentului din Serie A sunt mici în acest moment.

„Este destul de puțin probabil să fie adus, mai ales că în prezent este lider în Grecia cu PAOK Salonic”, au declarat surse citate de gsp.ro.

În acest sezon PAOK e neînvinsă în Superliga Greciei. În 8 partide a obţinut 6 victorii şi 2 egaluri. Răzvan Lucescu a învins inclusiv campioana Olympiacos, care se află pe 2, la un punct în spatele lui PAOK.