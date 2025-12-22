"Cu tot respectul, dar...". Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia. PAOK a câştigat derby-ul cu Panathinaikos din etapa a 15-a a campionatului, scor 2-0.

După meci, Răzvan Lucescu şi-a lăudat jucătorii şi a transmis că meciul cu Panathinaikos a fost unul extrem de reuşit pentru echipa lui. Graţie succesului, echipa antrenorului român s-a apropiat la un singur punct de liderul Olympiacos.

Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia

Răzvan Lucescu a mai declarat că diferenţa de pe tabela de marcaj ar fi trebuit să fie una mai mare în favoarea echipei sale. Antrenorul lui PAOK a subliniat că jucătorii săi au dominat copios duelul cu Panathinaikos.

“A fost un meci de top pentru noi. Încă o victorie în derby, am câștigat toate aceste derby-urile și asta ar trebui să ne dea încredere și să ne facă să știm că, dacă suntem împreună și luptăm cu toții împreună, putem câștiga multe lucruri.

Cu tot respectul pentru adversarul nostru, ar fi trebuit să avem un avantaj mai mare. Ne-am creat multe ocazii, am dominat complet. Nu sunt dezamăgit, dar regret faptul că nu am marcat mai multe goluri. Acest rezultat a venit într-o perioadă dificilă, cu meciuri solicitante.