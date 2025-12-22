"Cu tot respectul, dar...". Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia - Antena Sport

Închide meniul
“Cu tot respectul, dar…”. Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 8:47

Cu tot respectul, dar…. Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia. PAOK a câştigat derby-ul cu Panathinaikos din etapa a 15-a a campionatului, scor 2-0.

După meci, Răzvan Lucescu şi-a lăudat jucătorii şi a transmis că meciul cu Panathinaikos a fost unul extrem de reuşit pentru echipa lui. Graţie succesului, echipa antrenorului român s-a apropiat la un singur punct de liderul Olympiacos.

Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia

Răzvan Lucescu a mai declarat că diferenţa de pe tabela de marcaj ar fi trebuit să fie una mai mare în favoarea echipei sale. Antrenorul lui PAOK a subliniat că jucătorii săi au dominat copios duelul cu Panathinaikos.

A fost un meci de top pentru noi. Încă o victorie în derby, am câștigat toate aceste derby-urile și asta ar trebui să ne dea încredere și să ne facă să știm că, dacă suntem împreună și luptăm cu toții împreună, putem câștiga multe lucruri.

Cu tot respectul pentru adversarul nostru, ar fi trebuit să avem un avantaj mai mare. Ne-am creat multe ocazii, am dominat complet. Nu sunt dezamăgit, dar regret faptul că nu am marcat mai multe goluri. Acest rezultat a venit într-o perioadă dificilă, cu meciuri solicitante.

Vreau ca jucătorii să înțeleagă că dacă suntem împreună putem realiza multe. Îmi doresc să se odihnească pentru a putea câștiga următoarele meciuri. Să avem aceeași concentrare în toate meciurile, indiferent de adversar sau de cât de dificil este sezonul și de absențe”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

PAOK, victorie clară cu Panathinaikos

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus în ultimul ei meci al anului în derby-ul cu Panathinaikos, scor 2-0. Tehnicianul român a câștigat astfel duelul de pe banca tehnică pe care l-a avut cu legendarul Rafa Benitez, câștigător de Liga Campionilor cu Liverpool în 2005.

PAOK și-a luat revanșa după eșecul surprinzător obținut cu Atromitos în Superliga Greciei și a învins-o pe Panathinaikos într-un derby al campionatului. Golurile înscrise de Giannis Konstantelias și de Anestis Mythou au adus pentru alb-negri.

Prima reușită a trupei din Salonic a venit în minutul 39, când Konstantelias a deschis scorul din pasa lui Taison. În partea a doua, PAOK a marcat din nou în minutul 53.

Panathinaikos, a doua cea mai titrată echipă din Grecia, după Olympiacos, nu a avut forța să intre în meci, astfel că elevii lui Rafa Benitez au pierdut cu 2-0. În urma rezultatului, trupa din Salonic a urcat provizoriu pe locul 2, la un singur punct de liderul Olympiacos.

