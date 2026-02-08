Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri - Antena Sport

Răzvan Marin (29 de ani) trece prin momente excelente şi din punct de vedere sportiv, după ce a devenit tată pentru a doua oară.

Răzvan Marin a oferit 2 assist-uri în Panserraikos – AEK 0-4, marcând şi un gol, din penalty, în minutul 89. Cu această victorie, AEK Atena a trecut provizoriu pe primul loc în campionatul Greciei.

Răzvan Marin, cel mai bun de pe teren în Panserraikos – AEK 0-4

Flashscore.ro l-a notat pe Răzvan Marin cu 8.8, jucătorul naţionalei fiind MVP în victoria lui AEK, din deplasare, cu Panserraikos. Sofascore.ro i-a dat 9.4 jucătorului naţionalei pentru prestaţia lui din acest meci.

Răzvan Marin are 2 goluri şi 5 assist-uri în cele 20 de meciuri în care a jucat în campionatul Greciei în acest sezon.

Răzvan Marin a marcat 3 goluri şi a oferit un assist şi în cele 11 meciuri în care a evoluat pentru AEK în Conference League. Marin a fost pe teren şi în partida AEK – Universitatea Craiova 3-2, meci de coşmar pentru olteni, care au ratat dramatic calificarea în primăvara europeană. Fără gol sau assist, Răzvan Marin a fost schimbat în acel meci în minutul 90+1. AEK avea să marcheze ulterior două goluri, în minutele 90+8 şi 90+14, eliminând-o pe Craiova din Conference League. Oltenii au ajuns pe locul 25 în grupă, primul de sub linia de 24.