Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal - Antena Sport

Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 23:29

Branislav Ivanovic, pe vremea în care evolua la Chelsea / Profimedia

Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport.

El era vărul lui Branislav Ivanovic, jucătorul care a evoluat pentru Chelsea timp de 9 ani și a adunat 377 de meciuri.

Dejan Milovanovic, mort după un meci al legendelor

Milovanovic a suferit o dublă criză cardiacă în timpul unui meci de veterani disputat cu echipa Steaua Roşie Belgrad. Potrivit presei locale, el s-ar fi prăbuşit şi şi-ar fi pierdut cunoştinţa la câteva minute după ce a marcat. Echipele de prim ajutor nu au reuşit să-l resusciteze, relatează Sport Klub.

Racing a aflat cu profundă emoţie de dispariţia bruscă a lui Dejan Milovanovic, survenită marţi, la vârsta de 41 de ani. Jucător al echipei Sang et Or între 2008 şi 2010, mijlocaşul sârb a purtat tricoul echipei din Lens de 47 de ori. Clubul transmite sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor săi“, a notat miercuri RC Lens în social media.

Format la Steaua Roşie, Milovanovic s-a alăturat echipei Lens în 2008, devenind campion al Ligii 2 în 2009. Cu numărul 10 pe tricou, a disputat în total 47 de meciuri cu Lens, înainte de a-şi încheia cariera în Serbia în 2014, potrivit news.ro.

