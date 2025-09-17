Tragedie în familia unei legende a lui Chelsea. Vărul său a decedat pe terenul de fotbal - Antena Sport

Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport.

El era vărul lui Branislav Ivanovic, jucătorul care a evoluat pentru Chelsea timp de 9 ani și a adunat 377 de meciuri.

Dejan Milovanovic, mort după un meci al legendelor

Milovanovic a suferit o dublă criză cardiacă în timpul unui meci de veterani disputat cu echipa Steaua Roşie Belgrad. Potrivit presei locale, el s-ar fi prăbuşit şi şi-ar fi pierdut cunoştinţa la câteva minute după ce a marcat. Echipele de prim ajutor nu au reuşit să-l resusciteze, relatează Sport Klub.

“Racing a aflat cu profundă emoţie de dispariţia bruscă a lui Dejan Milovanovic, survenită marţi, la vârsta de 41 de ani. Jucător al echipei Sang et Or între 2008 şi 2010, mijlocaşul sârb a purtat tricoul echipei din Lens de 47 de ori. Clubul transmite sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor săi“, a notat miercuri RC Lens în social media.

Le Racing a appris avec une profonde émotion la disparition brutale de Dejan Milovanović, survenue ce mardi à l’âge de 41 ans. Sang et Or entre 2008 et 2010, le milieu de terrain serbe a porté la tunique lensoise à 47 reprises.

À sa famille et à ses proches, le club adresse ses… pic.twitter.com/mwut48YwzA

— Racing Club de Lens (@RCLens) September 16, 2025