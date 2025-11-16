Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: "Nu a vorbit nici măcar cu familia" - Antena Sport

Denis Drăguş a avut un adevărat meci de coşmar în Bosnia, acolo unde România a pierdut penultimul meci din preliminariile World Cup 2026 şi a pierdut orice şansă de a încheia pe locul 2 grupa de calificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaţionalul român a fost eliminat după doar două minute de la introducerea sa pe teren, în locul lui Daniel Bîrligea, după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Michael Oliver nu a stat pe gânduri şi i-a arătat cartonaşul roşu.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Denis Drăguş nu a vorbit cu nimeni după cartonaşul roşu din Bosnia: “E dărâmat”

Denis Drăguş nici nu a putut ajunge la vestiare în primă fază. El s-a aşezat pe jos chiar pe tunelul care ducea la vestiare şi a început să plângă, fiind cu greu consolat de staff-ul naţionalei.

Marius Şumudică, fost antrenor şi apropiat al lui Denis Drăguş, a dezvăluit că acesta este dărâmat după cartonaşul roşu încasat la Zenica şi că acesta nu a vorbit nici măcar cu familia după acest meci de coşmar:

“Denis nu se informează. Eu îl cunosc foarte bine și știu ce face. Vrea să oprească el mingea, dar se duce cu piciorul foarte sus, nu se informează, vine jucătorul advers… Nu-l vede și vrea și vrea să facă un procedeu care nu-și are rostul.