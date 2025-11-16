Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: "Nu a vorbit nici măcar cu familia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia”

Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia”

Publicat: 16 noiembrie 2025, 21:05

Comentarii
Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: Nu a vorbit nici măcar cu familia

Denis Drăguş, după ce a fost eliminat de Michael Oliver în Bosnia - România / Sport Pictures

Denis Drăguş a avut un adevărat meci de coşmar în Bosnia, acolo unde România a pierdut penultimul meci din preliminariile World Cup 2026 şi a pierdut orice şansă de a încheia pe locul 2 grupa de calificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaţionalul român a fost eliminat după doar două minute de la introducerea sa pe teren, în locul lui Daniel Bîrligea, după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Michael Oliver nu a stat pe gânduri şi i-a arătat cartonaşul roşu.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Denis Drăguş nu a vorbit cu nimeni după cartonaşul roşu din Bosnia: “E dărâmat”

Denis Drăguş nici nu a putut ajunge la vestiare în primă fază. El s-a aşezat pe jos chiar pe tunelul care ducea la vestiare şi a început să plângă, fiind cu greu consolat de staff-ul naţionalei.

Marius Şumudică, fost antrenor şi apropiat al lui Denis Drăguş, a dezvăluit că acesta este dărâmat după cartonaşul roşu încasat la Zenica şi că acesta nu a vorbit nici măcar cu familia după acest meci de coşmar:

“Denis nu se informează. Eu îl cunosc foarte bine și știu ce face. Vrea să oprească el mingea, dar se duce cu piciorul foarte sus, nu se informează, vine jucătorul advers… Nu-l vede și vrea și vrea să facă un procedeu care nu-și are rostul.

Reclamă
Reclamă

Unde e sângele la adversar? De ce nu i-a spart capul dacă s-a dus cu crampoanele? Adică ăla cu cotul îi sparge capul (n.r. Haris Tabakovic lui Marius Marin) și ăstuia de ce nu?

E clar, este cartonaș roșu, este o neglijență a lui Denis, pentru că nu se informează.

I-am dat un mesaj. E dărâmat. N-a vorbit cu nimeni, nici măcar cu familia. Aseară nu i-a răspuns nici familiei. În carieră sunt momente din astea… I-am scris eu și nu mi-a răspuns”, a declarat Marius Şumudică, citat de digisport.ro.

Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragostePoliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
21:45
Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino
21:45
LIVE SCOREItalia – Norvegia și Israel – Moldova se joacă ACUM. Toate rezultatele zilei din preliminarii
21:12
Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia – România 3-1: „Execrabil”
20:35
VideoJurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful
20:13
UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj
19:59
Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!