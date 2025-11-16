Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia - România 3-1: „Execrabil” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României mai avea șanse la locul doi înaintea meciului de la Zenica, însă tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au suferit o înfrângere dureroasă, în fața unui public ostil.
Mai mult decât atât, arbitrajul a fost în multe momente în defavoarea selecționatei României și a fost aspru contestat de selecționer. Cristi Săpunaru a reacționat și el, după ce a văzut deciziile luate de Michael Oliver.
Cristi Săpunaru: „E imposibil”
România mai are doar varianta barajului din Liga Națiunilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, asta după ce a suferit un eșec dureros în Bosnia.
Tricolorii au criticat dur arbitrajul, iar Cristi Săpunaru nu l-a iertat nici el pe centralul Michael Oliver, care a luat mai multe decizii controversate la Zenica.
„Pentru mine, arbitrajul a fost execrabil! Nu spun asta pentru că sunt român, dar am stat și m-am uitat la meci. Arbitrul englez i-a dat galben lui Racovițan, la acea lovitură liberă, când ei au trimis mingea în bară.
E imposibil să fie acolo o fază promițătoare, când tu o iei spre tușă. Promițătoare e atunci când o iei spre careu”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.
