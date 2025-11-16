Italia - Norvegia și Israel - Moldova se joacă ACUM. Toate rezultatele zilei din preliminarii - Antena Sport

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final din America de Nord.
Seria de meciuri de astăzi a fost deschisă de cele două partide din Grupa F, unde Portugalia a obținut “biletele” pentru World Cup după meciul cu Armenia, iar Ungaria a ratat dramatic locul de baraj în fața Irlandei. Cealaltă națională care este în proporție de 99% calificată la turneul final este Norvegia, al cărei meci contra Italiei închide seara, la pachet cu duelul dintre Israel și Moldova.
Italia – Norvegia 1-0
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 11: Gol Italia! Esposito deschide scorul pentru ”Squadra Azzurra”.
Min. 1: A început meciul!
- Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco – Politano, Locatelli, Barella, Frattesi – Retegui, Esposito.
- Norvegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe – Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa – Sorloth, Haaland
Israel – Moldova 1-1
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 37: Gol Moldova! Nicolăescu restabilește egalitatea.
Min. 21: Gol Israel! Turgeman deschide scorul din penalty.
Min. 18: Cartonaș roșu Moldova! Perciun este eliminat după doar 18 minute.
Min. 1: A început meciul!
- Israel: Glazer – Dasa, Lemkin, Blorian, Revivo – Kanichowsky, E. Peretz, Biton, D. Peretz – Turgeman, Gloukh
- Moldova: Timbur – Cucoș, Baboglo, Gherasimencov – Forov, Fratea, Caimacov, Perciun, Bitca – Postolachi – Nicolăescu
Albania – Anglia 0-2
Final de meci!
Min. 82: Gol Anglia! Kane face dubla.
Min. 74: Gol Anglia! Harry Kane deschide scorul.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Albania: Strakosha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji – Laci, Asllani, Ramadani – Bajrami, Uzuni, Hoxha.
- Anglia: Henderson – O”Reilly, Stones, Quansah, Burn – Rice, Wharton, Bellingham – Bowen, Kane, Eze.
Ucraina – Islanda 2-0
Final de meci!
Min. 90+3: Gutsulyak a înscris pentru gazde.
Min. 83: Gol Ucraina! Zubkov deschide scorul.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Ucraina: Trubin – Konpplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhniy, Yarmolyuk, Zubkov – Vanat.
- Islanda: Olafsson – Palsson, Ingason, Magnusson, Ellertsson – Heraldsson, Johannesson, Gudmundsson – Willumsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson.
Azerbaidjan – Franța 1-3
Final de meci!
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 45+1: Gol Franța! Marchează și Thuram.
Min. 30: Gol Franța! Akliouche punctează pentru „cocoșii galici”!
Min. 17: Gol Franța! Mateta egalează pentru selecționata lui Deschamps.
Min. 4: Deschidere de scor! Dadashov înscrie pentru gazde.
Min. 1: A început meciul!
- Azerbaijan: Mahammadaliyev – Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk – Q. Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov – Nuriyev, Dadashov, K. Aliyev.
- Franța: Chevalier – Gusto, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Zaire-Emery, Thuram – Akliouche, Nkunku, Mateta – Ekitike.
Portugalia – Armenia 9-1
Final de meci!
Min. 90+2: Gol Portugalia! Conceicao închide tabela.
Min. 81: Gol Portugalia! Marchează Joao Neves.
Min. 72: Gol Portugalia! Bruno Fernandes înscrie din nou din penalty!
Min. 52: Gol Portugalia! Bruno Fernandes face și el dubla pentru selecționata lui Roberto Martinez.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză
Min. 45+3: Gol Portugalia! Marchează și Bruno Fernandes, din lovitură de la 11 metri.
Min. 42: Gol Portugalia! Joao Neves face dubla.
Min. 30: Gol Portugalia! Joao Neves punctează și el.
Min. 28: Gol Portugalia! Marchează Ramos!
Min. 18: Gol Armenia! Spertsyan restabilește egalitatea.
Min. 7: Gol Portugalia! Renato Veiga deschide scorul pentru lusitani.
Min. 1: A început meciul!
- Portugalia: Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Antrenor: Roberto Martinez
- Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Hovhannisyan – Aghasaryan, Muradyan, Spertsyan – Ranos, Serobyan. Antrenor: Iegishe Melikian
Ungaria – Irlanda 2-3
Final de meci!
Min. 90+6: Gol Irlanda! Parrott înscrie din nou și dă lovitura la Budapesta pentru oaspeți.
Min. 80: Gol Irlanda! Parrott face dubla!
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză
Min. 37: Gol Ungaria! Varga aduce echipa gazdă în avantaj.
Min. 15: Gol Irlanda! Parrott transformă de la punctul cu var.
Min. 13: Penalty pentru Irlanda! Centralul acordă lovitură de la 11 metri, după ce Ogbene este faultat în careu.
Min. 3: Gol Ungaria! Lukacs deschide scorul pentru gazde, în urma unei faze fixe.
Min. 1: A început meciul!
- Ungaria: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Antrenor: Marco Ross
- Irlanda: Kelleher – O’Shea, Collins, O’Brien – Scales, Molumby, Cullen, Coleman – Azaz, Ogbene, Parrott. Antrenor: Heimir Hallgrimsson
Portugalia și Norvegia se pot califica la World Cup 2026. Italia speră la o minune
Selecționata lui Roberto Martinez va trebui să se descurce în meciul de la Lisabona fără Cristiano Ronaldo, eliminat în duelul din etapa precedentă cu Irlanda. Deși a plecat de la lot, “CR7” a rămas sufletește aproape de colegii săi și le-a transmis un mesaj de luptă. Cu o victorie, lusitanii vor fi siguri de calificarea la World Cup.
Alte două echipe de top din Europa care s-au calificat deja la turneul final își dispută ultimele meciuri din grupă astăzi. Franța are un meci în deplasare contra Azerbaidjanului, îmn timp ce Anglia o înfruntă tot pe teren străin pe Albania, ambele meciuri fiind de la aceeași oră, și anume 19:00.
Meciul serii este cel dintre ocupantele primelor două locuri din Grupa I, respectiv Norvegia și Italia, care sunt separate de trei puncte. Deși la prima impresie duelul pare unul cu o miză imensă în privința calificării, “Squadra Azzurra” mai are doar șanse matematice de a obține primul loc din grupă și de a trece peste nordici, pentru că ar avea nevoie de o victorie nesperată la 9 goluri diferență.
Scenariul care pare imposibil face calificarea Norvegiei la World Cup 2026 o simplă formalitate, trupa lui Haaland, Sorloth și Odegaard urmând să revină la turneul final pentru prima dată din 1998 încoace.
Meciurile zilei în preliminariile pentru World Cup 2026
- Portugalia – Armenia 9-1
- Ungaria – Irlanda 2-3
- Albania – Anglia 0-2
- Azerbaidjan – Franța 1-3
- Serbia – Letonia 2-1
- Ucraina – Islanda 2-0
- Israel – Moldova, ora 21:45
- Italia – Norvegia, ora 21:45
- Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia
- Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin
- Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia – România 3-1: „Execrabil”
- Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia”
- Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj