Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin
VIDEO

Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 22:21

Comentarii
Au sărit de pe scaune! Cum s-a trăit golul istoric marcat de Irlanda în aeroportul din Dublin

Jucătorii naționalei Irlandei / Profimedia

Irlanda a produs o surpriză uriașă duminică, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia au dat lovitura la Budapesta, acolo unde au învins Ungaria și s-au calificat la barajul care îi poate duce la turneul final de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost trăit la intensitate maximă de suporterii echipei naționale irlandeze, iar pe social media au apărut câteva imagini fantastice filmate în aeroportul din Dublin.

Fanii irlandezi, explozie de bucurie direct în aeroport

Irlanda nu a mai jucat din 2002 la un Campionat Mondial, iar selecționata este cu un pas mai aproape de îndeplinirea unui vis pentru această generație de fotbaliști.

Troy Parrotta reușit să marcheze o triplă în fața unei asistențe impresionante la Budapesta și a intrat direct în istoria echipei naționale. Acum, Irlanda va juca baraj pentru calificarea la turneul final de anul viitor.

Susținută de peste 2.000 de suporteri în capitala Ungariei, naționala Irlandei și-a ținut fanii cu sufletul la gură peste tot în lume. Pe social media au început să circule imagini fabuloase de la aeroportul din Dublin, acolo unde aceștia au sărbătorit cu stil golul din minutul 90+6.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
21:45
Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino
21:45
LIVE SCOREItalia – Norvegia și Israel – Moldova se joacă ACUM. Toate rezultatele zilei din preliminarii
21:12
Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia – România 3-1: „Execrabil”
21:05
Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia”
20:35
VideoJurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful
20:13
UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!