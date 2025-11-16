Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia - Norvegia - Antena Sport

Închide meniul
Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia

Publicat: 16 noiembrie 2025, 22:23

Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia – Norvegia

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Pio Esposito a deschis scorul în meciul dintre Italia şi Norvegia, în ultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Noua vedetă de la Inter a marcat după numai 11 minute de joc în meciul pe care Squadra Azzurra trebuie să îl câştige cu o diferenţă uriaşă, pentru a obţine calificarea directă la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Esposito a fost şi unul dintre jucătorii despre care Erling Haaland a fost întrebat înaintea partidei de pe San Siro. Atacantul lui Manchester City a recunoscut însă că nu îl cunoaşte pe fotbalistul lui Cristi Chivu.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Pio Esposito, un nou gol în naţionala Italiei! Cifre excelente pentru noua vedetă a lui Cristi Chivu de la Inter

Fără nicio urmă de aroganţă, Haaland a continuat apoi interviul şi a presupus că Pio Esposito este un jucător de mare calitate, atâta timp cât este convocat la echipa naţională a Italiei şi la o echipă de club de nivelul lui Inter.

“Nu știu prea multe despre el, să fiu sincer. Poate presa o să vină după mine pentru că spun asta! Dar dacă joci pentru Italia, trebuie să ai calitate, iar dacă joci pentru Inter, cu atât mai mult. Așa stau lucrurile”, a declarat Erling Haaland, înaintea meciului Italia – Norvegia.

Tânărul de 20 de ani de la Inter, crescut de Cristi Chivu la Primavera, i-a dat dreptat astfel jucătorului norvegian, după ce a marcat în minutul 11 al meciului de pe San Siro. El a primit o pasă în careu de la coechipierul său de la echipa de club, Federico Dimarco, şi a înscris cu un şut din întoarcere.

Acesta este al treilea gol marcat de Pio Esposito în tricoul Italiei, în condiţiile în care evoluează doar pentru a şasea oară pentru Squadra Azzurra. El a mai marcat împotriva Estoniei, pe 11 octombrie, dar şi în urmă cu trei zile, în victoria din Moldova.

La Inter, Esposito a evoluat în 13 meciuri în acest sezon. El a înscris un gol în Serie A, în victoria contra lui Cagliari, dar şi un gol în UEFA Champions League, în partida contra celor de la Royal Union SG, meci în care a oferit şi o pasă de gol.

  • 30 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Pio Esposito în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
