Vedeta lui Cristi Chivu de la Inter i-a dat dreptate lui Erling Haaland! A deschis scorul în Italia - Norvegia - Antena Sport

Pio Esposito a deschis scorul în meciul dintre Italia şi Norvegia, în ultima etapă a preliminariilor World Cup 2026. Noua vedetă de la Inter a marcat după numai 11 minute de joc în meciul pe care Squadra Azzurra trebuie să îl câştige cu o diferenţă uriaşă, pentru a obţine calificarea directă la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Esposito a fost şi unul dintre jucătorii despre care Erling Haaland a fost întrebat înaintea partidei de pe San Siro. Atacantul lui Manchester City a recunoscut însă că nu îl cunoaşte pe fotbalistul lui Cristi Chivu.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Pio Esposito, un nou gol în naţionala Italiei! Cifre excelente pentru noua vedetă a lui Cristi Chivu de la Inter

Fără nicio urmă de aroganţă, Haaland a continuat apoi interviul şi a presupus că Pio Esposito este un jucător de mare calitate, atâta timp cât este convocat la echipa naţională a Italiei şi la o echipă de club de nivelul lui Inter.

“Nu știu prea multe despre el, să fiu sincer. Poate presa o să vină după mine pentru că spun asta! Dar dacă joci pentru Italia, trebuie să ai calitate, iar dacă joci pentru Inter, cu atât mai mult. Așa stau lucrurile”, a declarat Erling Haaland, înaintea meciului Italia – Norvegia.

Tânărul de 20 de ani de la Inter, crescut de Cristi Chivu la Primavera, i-a dat dreptat astfel jucătorului norvegian, după ce a marcat în minutul 11 al meciului de pe San Siro. El a primit o pasă în careu de la coechipierul său de la echipa de club, Federico Dimarco, şi a înscris cu un şut din întoarcere.