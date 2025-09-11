Veste excelentă pentru FCSB şi Universitatea Craiova, înaintea meciurile din cupele europene. Decizia luată de UEFA - Antena Sport

FCSB şi Universitatea Craiova au primit ambele câte o veste excelentă, înaintea disputării primelor partide din grupele cupelor europene. UEFA a anunţat o schimbare importantă, care le va permite echipelor să facă o modificare în lotul stabilit iniţial.
La începutul acestei luni, FCSB şi Universitatea Craiova şi-au stabilit loturile pentru Europa League, respectiv Conference League. După regulile iniţiale, cele două echipe nu mai aveau dreptul să facă vreo modificare pe listele trimise la UEFA.
Veste importantă pentru FCSB şi Universitatea Craiova | Pot face o modificare în lotul trimis la UEFA
Comitetul Executiv de la UEFA s-a reunit joi, la Tirana, şi printre altele s-a discutat şi despre schimbarea pregătită pentru acest sezon de cupe europene.
Concret, echipele vor avea dreptul să facă o schimbare în lotul stabilit iniţial în cazul în care un jucător de câmp va suferi o accidentare gravă şi va fi nevoit să stea departe de teren mai mult timp.
Echipele îşi vor putea înlocui jucătorul accidentat doar dacă această problemă va apărea până în etapa a şasea a grupelor. Iniţial, echipelor le era permis să schimbe jucători în lotul trimis la UEFA doar după ce faza principală a grupelor se încheia.
“Motivul modificării este de a se asigura că listele de jucători nu sunt reduse pe nedrept și că jucătorii vor fi protejați de presiunea suplimentară a volumului de jocuri”, a anunţat UEFA, despre decizia de a le permite echipelor să înlocuiască un jucător accidentat, în primele şase meciuri din grupă.
Lotul FCSB-ului pentru faza principală din Europa League
Portari: Târnovanu, Udrea, Zima
Fundași: Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic
Mijlocași: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Alhassan
Atacați: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, Toma, Thiam
FCSB se va duela cu Go Ahead Eagles (25 septembrie), Young Boys Berna (2 octombrie), Bologna (23 octombrie), Basel (6 noiembri), Steaua Roşie Belgrad (27 noiembrie), Feyenoord (11 decembrie), Dinamo Zagreb (22 ianuarie) şi cu Fenerbahce (29 ianuarie).
Lotul Universităţii Craiova pentru faza principală din Conference League
Portari: Lung, L. Popescu, Goga, Glodean, Isenko
Fundași: Romanchuk, Screciu, Badelj, Mogoș, Stevanovic, Rus
Mijlocași: Florin Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Băluță, Bancu, Houri, Mora, Cicâldău, Teles, D. Matei
Atacanți: Al Hamlawi, Baiaram, M. Etim, Băsceanu, Nsimba
Universitatea Craiova le va înfrunta pe Rakow (2 octombrie), Noah (23 octombrie), Rapid Viena (6 noiembrie), Mainz (27 noiembrie), Sparta Peaga (11 decembrie) şi cu AEK Atena (18 decembrie) în grupa principală de Conference League.
- Mihai Stoica a ales adversara României din barajul pentru CM 2026: „S-a mai făcut de râs”
- FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării
- Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru
- O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul
- Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR