Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm". Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm”. Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

“America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm”. Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 14:54

Comentarii
America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm. Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Denis Drăguş, în timpul unui interviu pentru FRF TV

Internaţionalul Denis Drăguş a declarat la Istanbul, pentru FRF.tv, că tricolorii vor da totul pentru a obţine calificarea la Cupa Mondială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii vor lupta la Istanbul în martie pentru calificarea în finala play-off-ului pentru CM. Denis Drăguş a vorbit despre provocările din 2025, a analizat partida cu Turcia şi crede că suporterii au în continuare încredere în echipa naţională.

Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Aflat la a treia echipă în Tara Semilunei, Eyupspor, după Gaziantep şi Trabzon, Drăguş anunţă că se simte foarte bine în Turcia: „Oraşul e foarte frumos, e aproape şi de România. Condiţiile sunt foarte bune, e un campionat foarte puternic şi ca fotbalist te poţi dezvolta aici. Din punct de vedere fotbalistic, duelurile sunt tari, e un campionat agresiv şi se joacă foarte mult pe tranziţie, de la poartă la poartă, deci ai nevoie de o condiţie fizică foarte bună. Cariera mea cred că se leagă de Turcia şi în viitor, mai am 2 ani şi jumătate contract cu Trabzon”.

Anul 2025 a fost unul complicat pentru internaţionalul român, pe care îl descrie drept „provocator”, cu multe episoade dificile, dar şi lecţii importante. „A fost un an cu multe momente grele care m-au ajutat să evoluez, am învăţat multe din aceste experienţe. Au fost perioade când am stat departe de teren, am avut două accidentări diferite. Acum apreciez mult mai mult faptul că sunt sănătos şi pot să mă bucur de fotbal. Cred că e o binecuvântare să nu ai o problemă. Consider că sunt un om schimbat acum, mai puternic. Am învăţat să gestionez mai bine momentele dificile”, a spus Denis.

Cel mai greu episod rămâne, însă, eliminarea din meciul cu Bosnia, un moment care l-a marcat profund: „Dacă aş putea, aş retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonaşul roşu. A fost greu de digerat. Nu mă aşteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost şocat, luat prin surprindere. A fost primul meu cartonaş roşu direct din carieră şi a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenţie să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”.

Reclamă
Reclamă

Denis Drăguş: “Turcii sunt foarte siguri că se vor califica”

Drăguş a povestit şi cum a fost primită, în vestiarul echipei de club, vestea duelului dintre Turcia şi România, meci decisiv pentru calificare. „Glumele au început imediat, ei sunt foarte siguri că se vor califica, au aşa o atitudine de superioritate, dar eu cred că avem şi noi şansele noastre, chiar dacă ei sunt favoriţi. Noi am mai fost în situaţia asta, când am întâlnit echipe care nu ne-au luat în serios, şi am profitat. Oricum, cred că va fi un meci frumos de trăit şi sper să ne amintim frumos de el peste ani. Sincer, eu îmi doream un astfel de meci, disputat într-o atmosferă extraordinară”, a declarat Denis.

Partida se va juca pe Beşiktaş Arena, unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din Turcia, iar Denis Drăguş cunoaşte atmosfera de acolo: „E unul dintre cele mai frumoase stadioane. Dacă scorul va fi de partea noastră, nu ştiu cum va fi atmosfera. E un meci pe care merită să îl simţi din toate punctele de vedere”.

În ciuda unor rezultate sub aşteptări în ultima perioadă, atacantul este convins că suporterii încă au încredere în echipa naţională şi în şansa unei calificări istorice. „Au fost nişte rezultate la care nu ne aşteptam, dar nu asta cred că e valoarea noastră. Nu s-au schimbat atât de multe într-un an şi jumătate încât să nu mai existe unitatea din 2024. Eu cred că suporterii ştiu că dacă suntem sănătoşi şi într-o formă bună putem obţine un rezultat bun cu Turcia. Toţi ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toţi vom da totul pentru a ni-l realiza”, a concluzionat Denis Drăguş.

Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul americanDonald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Observator
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului de-o viață Tică Dănilescu
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului de-o viață Tică Dănilescu
16:42
Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir
16:21
Moment istoric pentru Sidney Crosby! A doborât recordul deținut de Mario Lemieux
16:05
Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani!
15:41
Victor Piţurcă a luat decizia legată de antrenorat! Anunţul făcut de fostul selecţioner
15:27
Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
15:03
“De asta are nevoie Mo Salah”. Reacţie categorică după scandalul uriaş provocat de egiptean la Liverpool
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei 2 FotoAfacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! 3 A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV 4 Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” 5 Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren! 6 “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”