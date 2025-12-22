"America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm". Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Internaţionalul Denis Drăguş a declarat la Istanbul, pentru FRF.tv, că tricolorii vor da totul pentru a obţine calificarea la Cupa Mondială.

Tricolorii vor lupta la Istanbul în martie pentru calificarea în finala play-off-ului pentru CM. Denis Drăguş a vorbit despre provocările din 2025, a analizat partida cu Turcia şi crede că suporterii au în continuare încredere în echipa naţională.

Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Aflat la a treia echipă în Tara Semilunei, Eyupspor, după Gaziantep şi Trabzon, Drăguş anunţă că se simte foarte bine în Turcia: „Oraşul e foarte frumos, e aproape şi de România. Condiţiile sunt foarte bune, e un campionat foarte puternic şi ca fotbalist te poţi dezvolta aici. Din punct de vedere fotbalistic, duelurile sunt tari, e un campionat agresiv şi se joacă foarte mult pe tranziţie, de la poartă la poartă, deci ai nevoie de o condiţie fizică foarte bună. Cariera mea cred că se leagă de Turcia şi în viitor, mai am 2 ani şi jumătate contract cu Trabzon”.

Anul 2025 a fost unul complicat pentru internaţionalul român, pe care îl descrie drept „provocator”, cu multe episoade dificile, dar şi lecţii importante. „A fost un an cu multe momente grele care m-au ajutat să evoluez, am învăţat multe din aceste experienţe. Au fost perioade când am stat departe de teren, am avut două accidentări diferite. Acum apreciez mult mai mult faptul că sunt sănătos şi pot să mă bucur de fotbal. Cred că e o binecuvântare să nu ai o problemă. Consider că sunt un om schimbat acum, mai puternic. Am învăţat să gestionez mai bine momentele dificile”, a spus Denis.

Cel mai greu episod rămâne, însă, eliminarea din meciul cu Bosnia, un moment care l-a marcat profund: „Dacă aş putea, aş retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonaşul roşu. A fost greu de digerat. Nu mă aşteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost şocat, luat prin surprindere. A fost primul meu cartonaş roşu direct din carieră şi a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenţie să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”.